أندية المحترفين تستثمر التوقف الدولي لإعادة ترتيب الأوراق

خبرني - بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، باستثمار فترة التوقف الدولية، لإعادة ترتيب أوراقها، في ظل التباين في المستويات الفنية خلال الأسابيع الـ8 المنقضية من الدوري.

ويتوقف الدوري من 8-19 الشهر الحالي، لإتاحة المجال للمنتخبات الوطنية لخوض استحقاقاتها الودية والرسمية، إذ تجد الأندية بهذه الفترة، فرصة ملائمة لإعادة تصويب الأوضاع من خلال معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وزيادة التجانس بين اللاعبين، كما تعتبر فرصة للمدربين الجدد الذين تعاقدت معهم الأندية بوقت متأخر، لأخذ الوقت الكافي والانسجام مع اللاعبين بحثا عن النتائج الجيدة.

وتشهد أندية المحترفين حاليا تغييرات بالمدربين، إذ أقال الفيصلي مؤخرا مدربه المصري طارق مصطفى، وتعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا، كما عين نادي دوقرة المدرب محمود شلباية بدلا من أنزور نفش.

وقال مختصون بكرة القدم المحلية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن توقف مباريات الدوري، يعتبر فرصة مثالية لإعادة تصويب الأمور، خاصة وأن جميع الأندية تعاني من مشاكل متفاوتة، أثرت على الأداء الفني.

ويرى المدرب إسلام جلال أن فترة التوقف يفترض أن تكون فرصة مثالية لتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال الأسابيع الـ8 الأولى من الدوري، خاصة في ظل غياب الاستقرار الفني للأندية لكثرة تغيير المدربين، وفي بعض الأحيان يكون تأثير فترة التوقف سلبي، بحال ارتفعت وتيرة تذمر اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

بدوره، أشار المدرب مرتضى بني مصطفى إلى وجوب استثمار فترة التوقف بتصويب الأوضاع الفنية، خاصة وأن مرور 8 جولات بالدوري، يعطي فرصة مثالية للمدرب ليتعرف على التفاصيل الفنية الايجابية والسلبية وبالتالي العمل على تصويبها.

وبين أنه يصطدم المدرب أحيانا بعدم توفر الملاعب الكافية، أو عدم التزام الأندية بصرف الرواتب الشهرية خلال فترة التوقف، ما ينعكس سلبا على انتظام اللاعبين بالتدريبات، ويؤثر سلبا على التفاصيل الفنية.

من جهته، أكد المدير الإداري السابق لفريق الحسين إربد داود الحوراني، أن الفترة الماضية شهدت عدم استقرار فني وإداري بالعديد من أندية المحترفين، لتأتي فترة التوقف الحالية كفرصة ملائمة لمحاولة إعادة ترتيب الأوراق، على أمل عودة الفرق بشكل أفضل فور استئناف الدوري.