زيت مغشوش وعسل مجهول المصدر .. حكم قضائي بحق تاجر معروف في الزرقاء

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء الزرقاء تاجرا معروفا بتداول زيت زيتون مخلوط بزيوت نباتية أخرى، وعسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر، إضافة إلى مواد غذائية دون بطاقات بيان، وفرضت عليه غرامات بلغ مجموعها 7 آلاف دينار.

وأظهرت الفحوصات المخبرية خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية أخرى، وعدم مطابقة عينات العسل للمواصفات الفنية.

وقررت المحكمة إدانة التاجر بتداول غذاء مغشوش وتداول غذاء غير مطابق لشروط الجودة وتداول غذاء دون بطاقة بيان، فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الشروع بالاحتيال.

وبعد جمع العقوبات، أصبحت الغرامة الواجبة التنفيذ 3 آلاف دينار والرسوم.