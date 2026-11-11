إخلاء 300 مدرسة في إيطاليا إثر تلقيها تهديدات بوجود قنابل

خبرني - أخلت السلطات الإيطالية، الأربعاء، ما لا يقل عن 300 مدرسة في أنحاء البلاد، عقب تلقيها رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، وفق ما أعلن وزير التعليم الإيطالي.

وقال وزير التعليم جوزيبي فالديتارا، في تصريحات صحفية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن التهديدات كاذبة، مرجحاً ارتفاع عدد المدارس التي تلقت هذه الرسائل، مشيراً إلى أن اتساع نطاق التحذيرات يضعف مصداقيتها.

وفي العاصمة روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء أمور الطلبة، عبر تطبيق للمراسلة، بإخلاء جميع الطلاب ونقلهم إلى مكان آمن، حيث جرى وضعهم تحت إشراف الكادر التعليمي، كإجراء احترازي.

وبحسب نسخة من الرسالة المتداولة، فقد حمل البريد الإلكتروني توقيع شخص يدعى "ميخائيل أندروبوف"، قدم نفسه على أنه زعيم ولاية "ميسوجينيستان".

وكان الاسم ذاته قد ظهر في رسائل تهديد مماثلة أُرسلت الجمعة الماضية إلى غرف أخبار في أيرلندا وبلغاريا، أعلن مرسلها مسؤوليته عن تلك التهديدات.

من جانبها، أكدت الشرطة في روما فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من تهديدات ما يُعرف بـ"الحرب الهجينة"، التي طالت في الآونة الأخيرة قطاعات ومنشآت مختلفة، بينها متاجر كبرى وبنوك دم ورحلات جوية ومحطات تلفزيونية.