اندلاع نيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز

خبرني - قالت القوات البحرية الإيرانية الأربعاء إن النيران اندلعت في ناقلة نفط في مضيق هرمز حيث تستهدف إيران سفنا تحاول عبور الممر المائي من دون الحصول على إذن منها.

منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيودا مشددة على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وهي تتمسك بالإشراف على حركة الملاحة فيه، وإلزام السفن باستخدام مسار مصرح به من قبلها.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.

وجاء في بيان للقوات البحرية الإيرانية أوردته الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) أن "ناقلة نفط تعرضت، فجر الأربعاء، لحريق في المنطقة المحظورة وغير الآمنة الواقعة شرق مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء إنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بناقلة في مضيق هرمز.

وأشارت في بيان نشرته على إكس إلى أنه "لا تتوافر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، معلومات عن حالة الطاقم أو حجم الأضرار أو الأثر البيئي".

وأعلنت إيران مرارا خلال الأسابيع الأخيرة اشتعال النيران في سفن بالمضيق. وقالت إن بعضها اصطدم بألغام بحرية، علما بأن الجيش الأميركي أعلن أخيرا إزالة كل الألغام من الممر المائي.

والثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن النيران اندلعت في ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وأعلن وزير الشحن البحري الهندي سارباناندا سونوال في وقت لاحق من اليوم نفسه أن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وعلى متنها ستة بحّارة هنود أُصيبت بمقذوف في الخليج.

وقال سونوال في منشور على منصة إكس الثلاثاء "أصيب أربعة من أفراد الطاقم في الهجوم، بينهم مواطن هندي أصيب بجروح طفيفة".

ولم يتّضح على الفور ما إذا كانت هذه الناقلة من بين السفن التي ذكرها الحرس الثوري.