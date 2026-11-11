القطامين يبحث مع شركة طلبات تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في التوصيل

خبرني - بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، خلال لقائه ممثلي شركة طلبات، آليات تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في التوصيل، ولا سيما الكباتن غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وإمكانية إيجاد صيغة مناسبة لإشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي بما يراعي طبيعة عملهم المرنة.

وأكد الوزير خلال الاحتماع الذي حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، أهمية تعزيز السلامة والحماية للعاملين، إلى جانب التركيز على ثلاثة محاور أساسية تشمل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير الحضانات لأبناء العاملات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وشاملة.

وأبدى ممثلو الشركة استعدادهم للتعاون مع الوزارة والبحث في آلية مناسبة لشمول الكباتن بالضمان الاجتماعي، مؤكدين انفتاح الشركة على المبادرات التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.