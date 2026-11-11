رئيس الاتحاد المصري: حسام حسن وضع علي ماهر أمام تحد كبير

خبرني - أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر يواجه تحديا كبيرا لمواصلة الإنجازات التي حققها الجهاز السابق بقيادة حسام حسن.

وقال أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء، لتقديم الجهاز الفني الجديد، إن مجلس الإدارة يتوجه بالشكر والتقدير لحسام حسن وشقيقه إبراهيم وجميع أعضاء الجهاز السابق على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الإنجازات التي حققها الجهاز السابق تضع الجهاز الحالي تحت ضغوط كبيرة، خاصة أن الطموحات لا تتوقف عند المحافظة على ما تحقق، وإنما تمتد إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب أبو ريدة عن سعادته بتولي مجموعة من نجوم الكرة المصرية السابقين مسؤولية قيادة المنتخب، مشيرا إلى أنهم سبق لهم العمل معه عندما كانوا لاعبين، وأصبحوا الآن أسماء بارزة في مجال التدريب.

من جانبه أعرب علي ماهر عن سعادته بتولي المسؤولية الفنية للمنتخب المصري، مؤكدا أن قيادة المنتخب الوطني تمثل شرفا كبيرا بالنسبة له وحلما يسعى إليه أي مدرب.

وقال ماهر إن ضيق الوقت يمثل التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني، خاصة أنه تولى المسؤولية قبل خمسة أيام فقط من المواجهة الأولى أمام مالاوي، لكنه يراهن على خبرات اللاعبين وإمكاناتهم وقدرتهم على استيعاب الأفكار الفنية وتنفيذها داخل الملعب، مضيفا أن العمل مع المنتخبات يختلف عن الأندية، حيث تتاح للمدرب في الأندية فرصة العمل اليومي مع اللاعبين، بينما تتطلب طبيعة العمل الدولي تحديد الأولويات واستغلال فترات التجمع القصيرة بأفضل صورة ممكنة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2027، في أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية يوم السبت الماضي.

يشار إلى أن منتخب مصر يتربع على قمة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أنغولا، الذي يتساوى معه في ذات الرصيد، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة للنهائيات التي تقام في صيف العام المقبل بكل من تنزانيا وأوغندا وكينيا.