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الاردن .. وقف تنفيذ حبس سعودية اعتدت على موظف داخل مركز حدودي

  • 11 نوفمبر 2026
  • 16:02
الاردن وقف تنفيذ حبس سعودية اعتدت على موظف داخل مركز حدودي

خبرني - قررت محكمة بداية جزاء الزرقاء حبس سيدة سعودية تبلغ من العمر 58 عاما لمدة سنة، بعد إدانتها بالاعتداء على موظف عام داخل صالة الجوازات في أحد المراكز الحدودية، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الواقعة بدأت إثر خلاف بين السيدة وابنها من جهة، وموظفي المركز الحدودي من جهة أخرى، تطور إلى قيامها بضرب أحد الموظفين بواسطة حقيبتها في أنحاء متفرقة من جسمه.

وقررت المحكمة إسقاط تهمة تحقير الموظفين العموميين لشمولها بالعفو العام، فيما أدانتها بتهمة الاعتداء على موظف عام.

وراعت المحكمة عند وقف تنفيذ العقوبة ظروف السيدة الاجتماعية والعائلية، إذ تبين أنها أرملة وتُعيل فتاتين وابنها بعد وفاة زوجها ، إضافة إلى إسقاط المشتكي حقه الشخصي وعدم وجود أسبقيات جرمية بحقها.

ويبدأ وقف التنفيذ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

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