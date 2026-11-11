احتشاد مليون شخص في بوينس آيرس للقاء البابا ليو

خبرني - احتشد نحو مليون شخص في شارع أفينيدا ديل ليبرتادور في بوينس آيرس للقاء البابا ليو خلال سهرة ليلية، في ثالث تجمع جماهيري كبير بجولته في أمريكا الجنوبية التي تستمر 12 يوما.

احتشد نحو مليون شخص في شارع أفينيدا ديل ليبرتادور في بوينس آيرس مساء الثلاثاء للقاء البابا ليو خلال سهرة ليلية، في ثالث تجمع جماهيري كبير بجولته في أمريكا الجنوبية التي تستمر 12 يوماً. روسيا اليوم (RT)

البابا ليو يجذب مليون شخص في سهرة ليلية ببوينس آيرس / Reuters

وامتدت الحشود أميالا على أحد شوارع العاصمة الأرجنتينية الرئيسية، ورفع كثيرون هواتفهم تضيء شاشاتها في الظلام بينما كان البابا يسير ببطء وسط الحشد في عربة مكشوفة.

وردد الحاضرون هتافات "هذا شباب البابا!" وتوقف موكبه مرارا لإحضار أطفال لينالوا بركته. وحذر البابا في كلمة له الشباب من عبادة "أصنام" العصر الحديث مثل النجاح أو المظهر الجسدي، وأعرب عن أسفه لأن بعض الشباب "يذهبون إلى حد الكذب أو الخيانة أو إذلال الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال: "لا تنحنوا أمام أي شيء لا يستطيع أن يمنحكم الحياة".

جاءت السهرة بعد عودة البابا من رحلة يومية إلى قرطبة، ثاني مدن الأرجنتين، حيث جذب 650 ألف شخص إلى قداس في الهواء الطلق صباح الثلاثاء. وكان البابا قد ترأس قداسا الاثنين في شارع أفينيدا ديل ليبرتادور أمام 2.5 مليون شخص، وهو أكبر حدث في بابويته المستمرة منذ 18 شهرا.

وتشمل الجولة التي تمتد حتى 17 نوفمبر أوروغواي وبيرو إلى جانب الأرجنتين، ويسعى البابا من خلالها إلى تعزيز منطقة كانت معقلاً كاثوليكيا لعقود لكن الكنيسة تفقد فيها موطئ قدم لصالح طوائف إنجيلية سريعة النمو.

وفي الأرجنتين تحدى البابا مباشرة الرئيس خافيير ميلي، وهو ليبرتاري وحليف مقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا البابا الأحد ميلي، الذي دفع بخطة تقشف تنتقدها الكنيسة لخفضها الخدمات الاجتماعية، إلى عدم استهداف أفقر الأرجنتينيين.

وقال فالنتين غوميز، طالب يبلغ 21 عاماً شارك في قداس قرطبة، إنه يثمّن تركيز البابا على المحتاجين: "في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها، هو مطلوب بشدة.. شخص يهتم حقا بالفقراء".

ورحب الكاردينال أنخيل سيكستو روسي، منتقد سياسات التقشف، بزيارة البابا واصفاً إياها فرصة ليرى كيف تعاني الأرجنتين تحت إجراءات ميلي، وقال في مقابلة مع إعلام أرجنتيني: "يعرف كم شعبنا جميل، ويعرف الجزء القبيح، قيادة الحكومة. لا يصل معصوب العينين".

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو إن قرطبة اختيرت محطة في جولة البابا لموقعها وسط الأرجنتين، ما يتيح للحجاج التنقل بسهولة من المقاطعات المجاورة. ويعد البابا ليو أول بابا مولود في الولايات المتحدة، وقد أمضى عقودا مبشرا في بيرو، ووصف الفاتيكان الرحلة بأنها "عودة إلى الوطن" له.