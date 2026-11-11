الاردن .. الحبس لشخص شجع على الانتساب لتنظيم داعش

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء بني عبيد بحبس شخص يبلغ من العمر 32 عاما لمدة سنة، بعد إدانته بتشجيع الانتساب إلى تنظيم الدولة (داعش) ومبايعته.

وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية بدأت إثر ضبط دفتر صغير بحوزة المتهم، تضمن رسومات وشعارات مرتبطة بالتنظيم، بينها راية سوداء وعبارات مثل «جنود الدولة الإسلامية» و«الدولة الإسلامية باقية».

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أقر لدى المحقق بكتابة شعارات التنظيم وتشجيع الانتساب إليه ومبايعته، رغم إنكاره التهمة أمام المحكمة ورفضه تقديم إفادة دفاعية.

وقررت المحكمة إدانته بجرم جنحة التشجيع على الانتساب إلى جمعية غير مشروعة، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، على أن يكون الحكم وجاهيا ونافذا في الحال وقابلا للاستئناف.