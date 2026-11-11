هاري كين على أعتاب تحطيم رقم تاريخي مع منتخب إنجلترا

خبرني - يستعد النجم هاري كين قائد منتخب إنجلترا لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الدولية عندما يواجه منتخب بلاده نظيره الكرواتي الخميس، على ملعب ويمبلي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إلى المشاركة في المباراة المقبلة ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ منتخب إنجلترا، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس السابق بيتر شيلتون، برصيد 125 مباراة.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة كرواتيا المحطة التي ينفرد فيها كين بالرقم القياسي، حال مشاركته، ليصل إلى 126 مباراة دولية، وينهي بذلك صمود رقم شيلتون الذي ظل قائماً منذ عام 1990.

ويأتي الإنجاز المرتقب في ختام عام استثنائي للمهاجم الإنجليزي، الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ تتويج مايكل أوين عام 2001.

كما يواصل كين تعزيز مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 91 هدفا، متقدما بفارق كبير على واين روني صاحب المركز الثاني برصيد 53 هدفا.

ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من توتنهام في صيف 2023، شهد مستوى كين تطورا لافتا، ونجح في تسجيل 156 هدفا بقميص النادي الألماني، إلى جانب تحقيقه أول ألقابه الجماعية، بعدما ساهم في تتويج الفريق بالدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر.

ولم تقتصر بصمة كين على الجانب التهديفي، بل امتدت إلى دوره القيادي داخل المنتخب الإنجليزي، حيث أصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في غرفة الملابس، وشارك في مناقشة الخيارات الفنية والتكتيكية مع المدير الفني توماس توخيل.

ويحظى قائد إنجلترا بتقدير كبير من زملائه، إذ وصفه مدافع باير ليفركوزن جاريل كوانساه بالمحترف المثالي والقائد العظيم، مشيدا بالتزامه وانضباطه وحرصه الدائم على دعم زملائه داخل المعسكر.

وكان كين قد بدأ مشواره الدولي عام 2015، عندما سجل هدفا بعد 79 ثانية فقط من مشاركته الأولى بديلا أمام ليتوانيا، ليبدأ رحلة استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم تاريخ الكرة الإنجليزية.

ورغم الأرقام والإنجازات الفردية، يبقى حلم كين الأكبر قيادة منتخب بلاده إلى لقب دولي كبير، ليصبح أول قائد إنجليزي يرفع كأس بطولة كبرى منذ أن قاد بوبي مور منتخب إنجلترا للتتويج بكأس العالم عام 1966.

وسبق لكين أن خاض تجربتين مؤلمتين في نهائي كأس أمم أوروبا، بعدما خسر المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا عام 2021 وإسبانيا عام 2024، ليظل التتويج بلقب كبير الهدف الذي يسعى لتحقيقه قبل نهاية مسيرته الدولية.