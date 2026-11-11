تصريحات إيرانية تشعل أسعار النفط

خبرني - عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في تعاملات بعد ظهر اليوم مدفوعة بإعلان إيران تمسكها باليورانيوم المخصّب، ورفضها القاطع لنقله إلى خارج أراضيها.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يناير المقبل بنسبة 2.18% إلى 93.48 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 1.39% إلى 87.24 دولار للبرميل.

وقبل ذلك تراجعت أسعار النفط في ​البداية بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، بعد أن هون مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد ​من الضربات العسكرية على إيران.

وجاء الارتفاع بعد أن أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابل باستهداف القواعد الأمريكية البعيدة، وأن بلاده لن تنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضيها.