تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. اختراق جديد قد يكشف رسائلكم الخاصة

خبرني - حذّر خبراء في الأمن السيبراني مستخدمي Gmail من برمجية خبيثة تعرف باسم "Remus Stealer"، تتيح للقراصنة الاطلاع سرا على رسائل البريد الخاصة، ومواصلة قراءتها حتى بعد تغيير كلمة المرور.

طبيعة التهديد

تُعرض البرمجية في منتديات القرصنة كأداة للبحث داخل صناديق بريد الضحايا، ويدّعي القراصنة قدرتهم على مواصلة قراءة الرسائل حتى بعد تغيير الضحية كلمة مرورها في غوغل أو إغلاق متصفحها، ما قد يبقي الحساب مخترقا دون علم صاحبه. ولا يقتصر الخطر على البريد الإلكتروني، إذ قد تمنح روابط إعادة تعيين كلمة المرور ورموز التحقق المسروقة وصولا إلى الحسابات البنكية وحسابات التواصل الاجتماعي وخدمات أخرى.

وتُعرض الأداة ضمن اشتراك شهري بقيمة ألف دولار، مع لوحة تحكم لعرض الرسائل ومشاركة الوصول إلى صندوق البريد مع قراصنة آخرين.

ما تحقق منه الباحثون

حقق باحثو شركة Hudson Rock في الادعاءات بعد فحص مواد ترويجية والتحدث مع مطور البرمجية ومستخدم لها، فوجدوا لقطات شاشة تُظهر واجهة تعرض الرسائل ومعلومات المرسل وأوقات الإرسال ووظائف بحث، ما يشير إلى أن الأداة مصممة لكشف صندوق البريد بأكمله لا رموز أمان فردية فقط.

لكن الشركة شددت على أنها لم تتحقق بشكل مستقل من إمكانية وصول القراصنة إلى الرسائل الجديدة بعد تأمين الضحايا لحساباتهم بالكامل، ولا من آلية عمل الأداة التي قال مطورها إنها تتفاعل مع ذاكرة المتصفح قبل إغلاقها.

موقف غوغل

نفت غوغل أن تكون البرمجية تستغل ثغرة أمنية غير معروفة في Gmail، موضحة أن الهجمات التي تستهدف رموز الجلسات (بيانات مؤقتة تُبقي المستخدم مسجلا للدخول) عبر برمجيات سرقة المعلومات ليست جديدة، وأنها تحدّث دفاعاتها بانتظام. ويُعتقد أن المجرمين يحصلون على المعلومات من أجهزة مصابة يكون أصحابها مسجلين فيها دخولهم إلى Gmail، وقد تحدث الإصابة عبر تنزيلات خبيثة متنكرة في هيئة برامج موثوقة.

الخطر المحتمل

إذا صحت الادعاءات، فقد يعترض المجرمون معلومات مالية ومراسلات شخصية وروابط إعادة تعيين كلمات المرور، بما قد يفتح حسابات أخرى كحسابات التسوق والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل عمل تحتوي وثائق سرية وسجلات مالية. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت أن الأداة تتجاوز كل إجراءات الأمان أو تحتفظ بالوصول إلى ما لا نهاية.

ما يجب فعله

- عزل الأجهزة المصابة وتغيير كلمات المرور من جهاز آخر آمن.

- مراجعة الأجهزة المسجل دخولها وإزالة أذونات التطبيقات غير المصرح بها.

- فحص أي تغييرات مشبوهة في إعادة توجيه البريد وعوامل التصفية وإعدادات استرداد الحساب.

- تأمين الحسابات البنكية وحسابات التسوق والتواصل التي تعتمد على Gmail في إعادة تعيين كلمة المرور أو التحقق.

- تفعيل التصفح الآمن المعزز في Chrome.