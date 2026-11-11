إيران تحذر واشنطن وتل أبيب من أي خطأ جديد بالحسابات

خبرني - وجه رئيس الأركان الإيرانية علي عبد اللهي رسالة إلى قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري سيد مجيد موسوي حذر فيها "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مغبة أي خطأ جديد بالحسابات".

وجاءت الرسالة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم، أكد فيها أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمثل قوة استراتيجية وجبارة تشكل مصدر فخر للشعب الإيراني ولجبهة المقاومة الإسلامية.

وحذر اللواء عبد اللهي في رسالته "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني" من مغبة أي خطأ جديد في الحسابات، مشددا على أن كل نقطة تشكل بؤرة تهديد ضد وجود الجمهورية الإسلامية ستصبح هدفا مباشرا للعمليات غير المتكافئة.

واعتبر أن الضربات السابقة لم تكن سوى بداية المسار، وأن ضربات أشد فتكا ستكون بانتظارهما في حال تكرار الأخطاء.

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن هذا التحذير يندرج ضمن القدرات والإمكانات الحقيقية للقوات المسلحة الإيرانية ويستند إلى واقع ميداني قائم، مما يعكس جدية التهديد واستعداد إيران للرد بحزم على أي عدوان محتمل.