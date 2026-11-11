حقيقة رحيل جورجيوس دونيس عن تدريب المنتخب السعودي

خبرني - نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس عن منصبه مديرا فنيا لمنتخب السعودية، مؤكدا استمرار العمل وفق الخطط الفنية المعتمدة.

وجاء النفي ردا على ما أثير في برنامج "نادينا"، بشأن رحيل دونيس عن تدريب المنتخب السعودي بنسبة تصل إلى 99 بالمئة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصير المدرب اليوناني قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

كما أشارت صحيفة "الرياض" إلى وجود مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب غانا، من أجل تولي تدريب المنتخب السعودي.

وأوضح الاتحاد السعودي في رده على هذه الشائعات، أنه لا صحة للمعلومات المتعلقة برحيل دونيس، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل بالمنتخب الوطني تتواصل وفق الخطط المرسومة من الإدارة الفنية، من خلال عمليات المتابعة والتقييم المعتادة.

وكان الاتحاد السعودي تعاقد مع دونيس في أبريل الماضي، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد، بموجب عقد يمتد حتى يوليو 2027، ليتولى قيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، التي ودعها المنتخب "الأخضر" من دور المجموعات.

ونجح دونيس في قيادة المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس الخليج "خليجي 27" خلال أكتوبر الماضي، بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة جدة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري، وأوزبكستان في 17 من الشهر ذاته، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.