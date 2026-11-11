خبرني - أعلنت أورنج الأردن عن أسماء المشاريع الثلاث الفائزة في الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي 2026، الذي نُظّم تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال" بالشراكة مع خدمات أمازون السحابية ( AWS )، و Canva ، و NVIDIA ، و Meta ، لتشهد حفلاً ختامياً مرموقاً بنتائج لافتة تجسّد دورها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول وحصرها المستمر كشريك رقمي موثوق على تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس يُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً على المجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية الاقتصادية للمملكة.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، وسعياً لربط المواهب الشابة بتحديات واقعية تساعد على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، جمع التحدي الشركات الناشئة، والمبتكرين، وطلبة الجامعات، والخريجين الجدد للعمل ضمن فرق متكاملة ومتعددة التخصصات لتطوير واختبار حلول ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات خدمات الشركة، مثل Orange Money ، و Orange Energy ، و Max it ، وذلك بإشراف وتوجيه مباشر من مركز أورنج الرقمي، وبمشاركة موظفيها، وشركائها العالميين .

وركّز المشاركون على تقديم أفكار تقنية تواجه التحديات الأساسية في قطاع الاتصالات والأعمال، من أبرزها تخصيص وتحسين تجربة الزبائن، ورفع كفاءة المبيعات، وإدارة الطاقة وتقارير الاستدامة والحوكمة في الشبكات، وتعزيز التنافسية، وحضور العلامات التجارية عبر محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي. كما تم تزويد المتنافسون بالتدريب والإرشاد والعمل الجماعي الشامل داخل البيئة الداعمة لمركز أورنج الرقمي، والذي يضم ملتقى الابتكار، ومدرسة البرمجة، و BIG by Orange .

وعُقب عرض المشاريع أمام نخبة من لجنة التحكيم المتخصصة، تُوّج مشروع ( RankGen ) بالمركز الأول لحلوله الذكية في مساعدة الشركات على تحسين حضورهم في محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما حصل مشروع ( KEEL ) على المركز الثاني لابتكاراته في مساعدة صناع القرار على اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر دقة عن طريق محرك ذكاء اصطناعي، فيما نال مشروع ( Selline ) على المركز الثالث بتقديم وكيل مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطاعي الاتصالات والبنوك.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بالفائزين وجميع المشاركين على أفكارهم المبدعة والمؤثرة التي عكست الروح الريادية الأردنية، مثمّنة دور الشركاء ولجنة التحكيم في نجاح التحدي، والموجهين على دعمهم للشابات والشباب الطموح. كما أكّدت التزامها الراسخ بمواصلة تمكين المبادرات التي تُحدث فارقاً حقيقياً، ضمن رؤيتها للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في المملكة.

ويُعتبر هذا الحدث مسابقة سنوية تبدأ على مستوى إقليمي بين فرق ممثلة لـ 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتتأهل ثلاث شركات ناشئة من كل دولة للمشاركة في المسابقة على مستوى عالمي، وحصول المشاريع الفائزة على منح مالية قيّمة، إلى جانب فرص استثنائية لتطوير أعمالهم واكتساب رؤى واضحة والاستفادة من الدعم المتقدم ومسارات التسريع .