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يوفنتوس يغلق حساباته العالمية في إكس.. وتغريدة رونالدو تعود إلى الواجهة

  • 11 نوفمبر 2026
  • 15:01
يوفنتوس يغلق حساباته العالمية في إكس وتغريدة رونالدو تعود إلى الواجهة

خبرني - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إيقاف نشاط جميع حساباته الرسمية على منصة «إكس» بمختلف اللغات، مع الإبقاء على حسابه الناطق بالإيطالية فقط.

في خطوة أعادت إلى الأذهان واحدة من أشهر المناوشات الكروية التي شهدتها المنصة بين النادي الإيطالي وبرشلونة، وكان بطلاها الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وشمل القرار الحساب الرسمي ليوفنتوس باللغة الإنجليزية، الذي ارتبط اسمه بمواجهة ساخرة شهيرة مع حساب برشلونة في أكتوبر 2020، بعدما تبادل الناديان رسائل عبر المنصة عقب فوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-0 على ملعب يوفنتوس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبعد المباراة، نشر حساب برشلونة صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرفقة بتعليق قال فيه: "سعداء لأنكم تمكنتم من مشاهدة أعظم لاعب في التاريخ على ملعبكم"، في إشارة إلى لقب GOAT الذي يُطلق على أفضل لاعب في التاريخ.

ولم يتأخر الحساب الإنجليزي ليوفنتوس في الرد، قائلا: "ربما بحثتم عن الكلمة في القاموس الخطأ.. سنحضر لكم المعنى الصحيح في كامب نو"، في إشارة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء الرد الأكثر شهرة بعد نحو ستة أسابيع، وتحديدا في 8 ديسمبر 2020، عندما حل يوفنتوس ضيفا على برشلونة في مباراة الإياب، وحقق انتصارا عريضا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.

وشهدت المباراة تألق رونالدو، الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، فيما أضاف ويستون ماكيني الهدف الثالث، ليؤكد الفريق الإيطالي تفوقه ويحقق وعده الذي قطعه عبر حسابه الرسمي.

وعقب اللقاء، عاد حساب يوفنتوس الإنجليزي إلى تغريدته السابقة، ونشر تعليقا مقتضبا قال فيه: "لقد أوفينا بكلمتنا.. لقد أحضرناه!"، مرفقا صورة رونالدو، في إشارة ساخرة إلى تفوق النجم البرتغالي في المواجهة أمام ميسي.

وأصبحت تلك المناوشة واحدة من أشهر اللحظات التي جمعت بين حسابي الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نقلت المنافسة التاريخية بين ميسي ورونالدو إلى خارج المستطيل الأخضر.

ومع إيقاف الحساب الإنجليزي ليوفنتوس، عادت تلك التغريدات إلى الواجهة، لتذكر الجماهير بموقف أيقوني جمع بين اثنين من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

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