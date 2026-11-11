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كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً تعريفيًا لطلبة الدراسات العليا

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:54
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً تعريفيًا لطلبة الدراسات العليا

خبرني  - في إطار حرص كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز التواصل مع طلبة الدراسات العليا، وتهيئتهم للانخراط في المسيرة الأكاديمية والبحثية، نظّمت الكلية لقاءً تعريفيًا لطلبة برنامج ماجستير العلوم الصيدلانية، بهدف تعريفهم بطبيعة البرنامج ومتطلباته الأكاديمية والبحثية، وإطلاعهم على الأنظمة والتعليمات الناظمة للدراسة، وذلك بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ونائب العميد الدكتور محمد الوحش، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة وسن جرار، ونائب رئيس القسم الدكتورة روان حويطات، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وتناول اللقاء شرحًا لمتطلبات برنامج الماجستير والخطة الدراسية، والأنظمة والتعليمات الأكاديمية ذات الصلة، إلى جانب استعراض مراحل إعداد البحث العلمي، وآليات اختيار الموضوعات البحثية، ومتطلبات إنجاز الرسائل الجامعية، ودور الإرشاد والإشراف الأكاديمي في متابعة الطلبة وتوجيههم خلال مراحل دراستهم، بما يساعدهم على فهم طبيعة البرنامج والتخطيط لمسيرتهم العلمية والبحثية وفق أسس واضحة.

كما شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، جرى خلاله الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة ملاحظاتهم حول مختلف الجوانب الأكاديمية والبحثية، وتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن متطلبات الدراسة وآليات المتابعة والإشراف، بما يعزز التواصل المباشر ويكرّس نهج التعاون بين الكلية وطلبتها.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود كلية الصيدلة الرامية إلى الارتقاء ببرامج الدراسات العليا، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفّزة، وتعزيز منظومة الإرشاد والدعم الأكاديمي، بما يسهم في تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم العلمية والبحثية، وإعداد كوادر متخصصة ومؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير مجالات العلوم الصيدلانية والبحث العلمي.

كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً تعريفيًا لطلبة الدراسات العليا
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً تعريفيًا لطلبة الدراسات العليا

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