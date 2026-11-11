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أمنية تتيح الوصول إلى منصة "سند" دون استهلاك بيانات حزم الإنترنت دعماً لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:50
أمنية تتيح الوصول إلى منصة سند دون استهلاك بيانات حزم الإنترنت دعماً لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية

خبرني - في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات الحكومية الرقمية، أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إتاحة الوصول إلى تطبيق "سند" لمشتركيها الأفراد دون استهلاك بيانات حزم الإنترنت، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات المنصة والوصول إلى هوياتهم الرقمية ووثائقهم الرسمية بسهولة ودون القلق بشأن رصيد البيانات المتبقي لديهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من "سند"، المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، والتي تتيح للمواطنين الوصول إلى هوياتهم الرقمية ووثائقهم وإنجاز مجموعة من المعاملات الحكومية إلكترونياً. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المنصة، تسهم أمنية في إزالة أحد العوائق المرتبطة باستخدام الخدمات الرقمية، وجعلها أكثر سهولة في متناول مشتركيها.
ويمكن لمشتركي أمنية استخدام تطبيق "سند" عبر اتصال الإنترنت الخلوي المعتاد على هواتفهم، دون أن تُحتسب البيانات المستخدمة أثناء تصفح التطبيق واستخدام خدماته من رصيد حزم الإنترنت لديهم. وبذلك، يمكنهم الوصول إلى هوياتهم الرقمية ووثائقهم والاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة عبر التطبيق، دون التأثير على رصيد البيانات المخصص لاستخداماتهم الأخرى.
وفي تعليقها على المبادرة، قالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "نؤمن بأن قيمة الاتصال تتجاوز مجرد توفير الوصول إلى الإنترنت، لتتمثل في تمكين الناس من الاستفادة من الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة لتسهيل وصول مشتركي أمنية إلى منصة وطنية مهمة مثل سند، وإتاحة الاستفادة من خدماتها دون أن يشكّل استهلاك بيانات الإنترنت عائقاً أمامهم. ونرى في ذلك مثالاً عملياً على كيفية ترجمة احتياجات المشتركين إلى حلول تعزز تجربتهم وتدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة".
وتشمل المبادرة مشتركي أمنية الأفراد على الخطوط المدفوعة مسبقاً واللاحقة الدفع، بما يتيح لهم استخدام تطبيق "سند" دون استهلاك بيانات حزم الإنترنت، والاستفادة بسهولة أكبر من الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عبره.

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