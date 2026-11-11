كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم لقاءً بالطلبة الجدد

خبرني - نظّمت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد الملتحقين بمختلف برامج الكلية، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور يوسف جرادات، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والفنية، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التواصل مع طلبتها، وتعريفهم بالمسيرة الأكاديمية ومتطلباتها مع بداية العام الجامعي 2026-2027.

واستهلّ عميد الكلية الأستاذ الدكتور يوسف جرادات اللقاء بالترحيب بالطلبة الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، كما رحّب بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد الذين انضموا إلى أسرة الكلية، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية محفّزة تدعم التميز والإبداع، وتسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة في مختلف التخصصات الهندسية.

واستعرض الدكتور جرادات أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الجامعي الماضي، وفي مقدمتها تجديد الاعتماد الأمريكي (ABET) للبرامج الهندسية، وتجديد اعتماد اتحاد المهندسين العرب، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لبرنامجي الماجستير في الإدارة الهندسية والهندسة الكهربائية/الأنظمة الذكية والاتصالات. كما أشار إلى تحديث الخطط الدراسية لجميع برامج الكلية، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال تضمين مساقات تعزز مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والريادة والابتكار.

وتضمّن اللقاء حوارًا تفاعليًا شارك فيه عميد الكلية ورؤساء الأقسام، أجابوا خلاله عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم المتعلقة بالبرامج الأكاديمية والخطط الدراسية ومتطلبات الحياة الجامعية، وقدموا لهم الإرشادات اللازمة التي تساعدهم على بدء مسيرتهم الجامعية بثقة ووعي.

وفي ختام اللقاء، حثّ عميد الكلية الطلبة على الالتزام بواجباتهم الدراسية، والحرص على التفوق والتميز الأكاديمي، والاستفادة من الإمكانات والمرافق التعليمية التي توفرها الكلية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المنهجية واللامنهجية، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم وتعزيز خبراتهم.