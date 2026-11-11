فريق فرع (IEEE) في جامعة عمان العربية يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة  (Jordan 2076)

خبرني - في إطار تفوقهم المستمر وحضورهم الفاعل في المحافل التقنية والعلمية، حقق فريق فرع (IEEE) الطلابي في جامعة عمان العربية إنجازاً متميزاً بحصوله على المركز الأول في مسار التعليم (Amman Education) ضمن فعاليات مسابقة "Jordan 2076"، التي نظمها الفرع الطلابي لـ IEEE في الجامعة الأردنية، بمشاركة واسعة تنافس فيها أكثر من (120) فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية.

ومثّل جامعة عمان العربية في هذه المسابقة فريق من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، ضمّ كل من: الطالب هشام يحيى، والطالبة رغد راشد، ممثلين عن فرع (IEEE Student Branch – Amman Arab University)، حيث حقق الفريق المركز الأول عن مشروعه المبتكر "وصل" (WASL-WSL)، الذي يهدف إلى ربط الطلبة بالشركات من خلال تحديات واقعية تواجهها في بيئة العمل، مما يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات والمعارف التي يكتسبها الطلبة خلال دراستهم الجامعية ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في الحياة المهنية من خلال حلول تطبيقية تستجيب لاحتياجات القطاعات المختلفة.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز النوعي الذي يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة المتميزة، مشيداً بالقدرات الإبداعية للطلبة الفائزين وما قدموه من مشاريع مبتكرة تعكس كفاءة التعليم في الجامعة، وأكد الدكتور الوديان على أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في دعم المبدعين والمبتكرين من طلبتها، وتوفير البيئة الأكاديمية والتقنية المحفزة التي تمكنهم من التفوق والمنافسة بقوة في شتى المحافل المحلية والدولية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بالمستوى المتقدم الذي قدمه الفريق الفائز، مؤكداً أن عمادة شؤون الطلبة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز للأنشطة الطلابية والمبادرات الإبداعية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وبناء شخصياتهم القيادية.

كما أعربت الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة ومستشارة فرع (IEEE) في جامعة عمان العربية عن سعادتها بهذا الفوز المشرف، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود التي يبذلها طلبة الفرع وحرصهم الدائم على تطوير قدراتهم التقنية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ومبتكرة، مؤكدةً أن المشروع الفائز يعكس وعي الطلبة بأهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقدرتهم على تقديم حلول تسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الأعمال.

وتعكس هذه النتيجة المتميزة التزام جامعة عمان العربية الدائم برؤيتها في دعم التميز والإبداع، وتمكين طلبتها من خوض غمار المنافسات بروح قيادية عالية، مما يؤهلهم ليكونوا رواداً في قطاعات المستقبل، كما تؤكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة تحتضن المواهب الطلابية، وتنمّي مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف المعارف الأكاديمية في تطبيقات عملية مبتكرة، مما يسهم في إعداد كفاءات شبابية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وتمثيل الجامعة بصورة مشرّفة في المحافل المحلية والدولية.