*
الاربعاء: 11 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150%

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:42
مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150

خبرني - طالب نواب، في مذكرة نيابية تبناها النائب الصحفي عطا الله الحنيطي، برفع الرواتب التقاعدية المخصصة لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من 75% إلى 150% من اخر راتب تقاضاه الشهيد قبل استشهاده، بما يضمن لأسرهم وذويهم حياة كريمة تليق بحجم تضحيات أبنائهم.

وأكد النواب في المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء، أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية دفاعا عن الأردن وأمنه واستقراره، وأن الوفاء لتضحياتهم يقتضي إنصاف أسرهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأشاروا إلى أن الشهداء بذلوا أغلى ما يملكون ليبقى الأردن عزيزا آمنا، مؤكدين أن رعاية ذويهم تعبر عن التقدير لتضحيات من كانوا درع الوطن وسياجه المنيع.

وطالب النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات التشريعية والمالية اللازمة لرفع هذه الرواتب، وفاء لشهداء الوطن الأبرار وتقديرا لما قدموه في سبيل حمايته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن .. استحداث لجنة نيابية جديدة باسم «لجنة الأمن القومي»
الأردن .. استحداث لجنة نيابية جديدة باسم «لجنة الأمن القومي»
  • 2026-11-11 14:40
الحلبوسي يهنئ الطراونة برئاسة مجلس النواب ويؤكدان تعزيز التعاون البرلماني
الحلبوسي يهنئ الطراونة برئاسة مجلس النواب ويؤكدان تعزيز التعاون البرلماني
  • 2026-11-09 23:10
مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي
مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي
  • 2026-11-09 16:39
الطراونة: منح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية على قوانين الإرهاب والعقوبات
الطراونة: منح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية على قوانين الإرهاب والعقوبات
  • 2026-11-09 16:21
مجلس الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
مجلس الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
  • 2026-11-09 15:22
الخشمان: الأردن الذي واجه إرهاب الأمس لن يسمح لإرهاب اليوم بالعبث بأمنه ووحدته
الخشمان: الأردن الذي واجه إرهاب الأمس لن يسمح لإرهاب اليوم بالعبث بأمنه ووحدته
  • 2026-11-09 13:51