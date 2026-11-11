مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150%

خبرني - طالب نواب، في مذكرة نيابية تبناها النائب الصحفي عطا الله الحنيطي، برفع الرواتب التقاعدية المخصصة لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من 75% إلى 150% من اخر راتب تقاضاه الشهيد قبل استشهاده، بما يضمن لأسرهم وذويهم حياة كريمة تليق بحجم تضحيات أبنائهم.

وأكد النواب في المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء، أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية دفاعا عن الأردن وأمنه واستقراره، وأن الوفاء لتضحياتهم يقتضي إنصاف أسرهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأشاروا إلى أن الشهداء بذلوا أغلى ما يملكون ليبقى الأردن عزيزا آمنا، مؤكدين أن رعاية ذويهم تعبر عن التقدير لتضحيات من كانوا درع الوطن وسياجه المنيع.

وطالب النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات التشريعية والمالية اللازمة لرفع هذه الرواتب، وفاء لشهداء الوطن الأبرار وتقديرا لما قدموه في سبيل حمايته.