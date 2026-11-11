بالتعاون مع الأمن العام ...عمان الاهلية تطلق برنامجا توعوياً استراتيجياً حول السلم المجتمعي ومكافحة التطرف والجرائم

خبرني - تجسيداً لدورها الريادي كمنارة أكاديمية وفكرية ، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في صياغة الوعي المجتمعي وتحصين الفكر الشبابي، أطلقت جامعة عمّان الأهلية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة فعاليات برنامجها التوعوي الاستراتيجي الشامل لعام 2026.

وجاء إطلاق هذا البرنامج كجبهة فكرية وتوعوية مكثفة اتخذت من "الوعي الوقائي خط دفاع أول" شعاراً ومحوراً لها؛ لمواجهة أعقد التحديات الرقمية والفكرية والسلوكية التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة، متمثلة في: " مكافحة التطرف والجرائم الإلكترونية، وسُبل حماية السلم المجتمعي " إلى جانب التوعية الشاملة بمخاطر "آفة المخدرات".

وأقيمت الفعاليات برعاية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والأستاذة الدكتورة نور الدباس عميدة شؤون الطلبة، وبمشاركة سيادية رفيعة المستوى من كبار قامات مديرية الأمن العام الباسلة وجمعية قرى الأطفال الأردنية (SOS).

وشهدت الفعاليات زخماً رسمياً وأكاديمياً غير مسبوق، حيث تقدم الحضورعطوفة العميد الدكتور محمد الزوايدة (قائد أمن إقليم الوسط)، وعطوفة العميد رائد المجالي (مدير شرطة محافظة البلقاء)، وممثلو الإدارات المتخصصة ومندوبو جمعية قرى الأطفال (SOS)، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

كما شهدت اللقاءات إقبالاً طلابياً مهيباً امتد ليشمل كبرى قاعات الجامعة، حيث احتُسب حضور هذه الندوات التوعوية ضمن ساعات خدمة المجتمع المقررة للطلبة، ترسيخاً لقيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية الذاتية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذ الدكتورة نور الدباس أن هذا التلاحم الحيوي بين المؤسسة الأكاديمية والمنظومة الأمنية يمثل ترجمةً حقيقيةً للتوجيهات الملكية السامية الحكيمة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، في رعاية قطاع الشباب وبناء قدراتهم وتحصين فكرهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في مشروع التحديث الوطني الشامل.

وقالت الدباس في خطابها الموجه للطلبة: "إن لقاءنا اليوم ليس مجرد تظاهرة عابرة، بل هو استراتيجية مستدامة تنتهجها الجامعة لحماية أبنائنا وبناتنا، وتسليحهم بالمعرفة الحقيقية. وإن الوعي ليس مجرد معلومة، بل هو السلاح الأقوى والفائدة العملية التي تحمي خصوصيتكم واستقراركم في الفضاء الرقمي والواقع الاجتماعي، ونأمل أن تنعكس مخرجات هذه اللقاءات إيجاباً على أمن مجتمعنا وسلامة شبابه".

وتضمنت الجلسات محاور متخصصة في مجال الأمن الفكري والتحصين المجتمعي، ركّزت على التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتعزيز السلم المجتمعي، ومكافحة التطرف، إلى جانب التحذير من آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في مديرية الأمن العام.

فقد تناول الرائد هشام الخرابشة من إدارة السلم المجتمعي أهمية ترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب، ودور التوعية في مواجهة الفكر المتطرف والخطابات المنحرفة والهدامة، مشيراً إلى أهمية نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتوجيه طاقات الشباب نحو المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.

وفي محور الجرائم الإلكترونية وتحصين السلم المجتمعي ومكافحة التطرف، قدّم النقيب أحمد الحياري من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية شرحاً حول أبرز أشكال الجرائم الرقمية، وأساليب الابتزاز الإلكتروني والاختراقات، وسبل الوقاية منها، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بالإجراءات القانونية والتقنية الكفيلة بحماية الخصوصية والأمن الرقمي.

أما في محور آفة المخدرات: المخاطر وسبل التحصين، استعرض الملازم سراج المجالي من إدارة مكافحة المخدرات الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة، وانعكاساتها الخطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع، مسلطاً الضوء على جهود مديرية الأمن العام في مكافحة هذه الآفة، وملاحقة المتورطين في ترويجها وتهريبها، إلى جانب الدور الوقائي والعلاجي الذي تضطلع به مراكز علاج المدمنين، وما توفره من خدمات علاجية بسرية تامة للراغبين في تلقي العلاج طوعاً.

وشهدت الجلسات حواراً تفاعلياً عميقاً ونقاشات مستفيضة عكست نضج الوعي الفكري والمسؤولية لدى طلبة جامعة عمان الأهلية، حيث أجاب المتحدثون من أهل الاختصاص على كافة التساؤلات والاستفسارات القانونية، الفكرية، والتقنية للطلبة.

وفي ختام هذا اليوم الوطني الحافل، أعربت الجامعة ممثلة برئاستها وعمادة شؤون الطلبة فيها عن فائق الشكر وعظيم الامتنان لقيادة جهاز الأمن العام ولكافة كوادره المخلصة، ولجمعية قرى الأطفال الأردنية (SOS) على شراكتهم الدائمة والمثمرة.

كما جرى تبادل الدروع التكريمية تقديراً للجهود الوطنية الموصولة في ترسيخ الأمن الفكري والمجتمعي المستدام في المملكة.