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الحزن يخيم على الكرك.. وفاة الشقيقتين ايمان وياسمين

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:39
الحزن يخيم على الكرك وفاة الشقيقتين ايمان وياسمين

خبرني - خيم الحزن على الأوساط الأكاديمية والاجتماعية، عقب وفاة الطفلتين ايمان وياسمين، ابنتي الدكتور رامي العساسفة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة، في مصاب أليم أثار مشاعر التعاطف والمواساة.

وتوالت عبارات التعزية والمواساة للدكتور العساسفة وعائلته، سائلين الله أن يتغمد الطفلتين بواسع رحمته، وأن يجعلهما من طيور الجنة، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وعبر معزون عن بالغ حزنهم لفقدان الطفلتين، مقدمين أحر مشاعر التعازي للدكتور العساسفة وأسرته، ومبتهلين إلى الله أن يربط على قلوبهم ويعوضهم خيرا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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