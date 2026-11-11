الأردن .. براءة معلم من تهمة هتك عرض فتاة ثلاثينية

خبرني - أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة معلم (53 سنة) من جناية هتك عرض فتاة ثلاثينية لعدم كفاية الآدلة.

وكانت الفتاة ذكرت في شكواها انها تعرفت على المتهم لغايات الزواج منه من خلال صديقة لها وأنها خرجت معه لغايات الاتفاق على الزواج واثناء ركوبها معه بالسيارة قام بالاعتداء عليها .

وقالت المحكمة في قرارها أن الثابت للمحكمة وجود تواصل وتحويلات مالية بين الطرفين وقيام خلاف بينهما ما يعزز ما خلصت اليه المحكمة من عدم الاطمئنان لكافة أقوالها لاثبات الافعال المسندة اليه .

وكان المتهم تقدم بشكوى سابقة لهذه القضية بحق المشتكية موضوعها الابتزاز بالطرق الالكترونية على أثر مطالباتها المتكررة منه لمبالغ مالية .

يشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة التمييز .