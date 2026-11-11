زين الأردن تحصد جائزة أفضل تحوّل رقمي عن منظومتها المتكاملة لتسجيل المشتركين والتحقّق من الهوية لمشغلي الاتصالات

خبرني - حصدت شركة زين الأردن جائزة أفضل تحوّل رقمي (Best Digital Transformation Award) ضمن جوائز قمة Telecom Review Leaders’ Summit 2026 ، وذلك تقديراً لنجاحها في تطوير منظومة رقمية متكاملة لتسجيل المشتركين والتحقّق من هوياتهم وإبرام العقود إلكترونياً، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول الهوية الرقمية لتبسيط إجراءات الاشتراك والارتقاء بتجربة المشتركين والتسهيل عليهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة وريادة شركة زين الأردن في سوق الاتصالات الوطني، ودورها الفاعل في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتطبيقها في تطوير القطاع والارتقاء بخدماته عبر تبنّي الحلول المبتكرة وتوسيع آفاق استخدام التقنيات المتقدمة في تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية، كما يأتي هذا التكريم تتويجاً لرحلة التحوّل الرقمي التي انتهجتها الشركة وطوّرتها على مراحل بدءاً من الاستغناء عن العقود الورقية في معارضها مروراً بتطبيق حلول التحقّق الإلكتروني من هوية المشتركين (eKYC) والتكامل مع تطبيق (سند) للهوية الرقمية الوطنية وصولاً إلى إدخال تقنية التحقّق من الهوية باستخدام قزحية العين ( EyeKYC) وتعكس هذه المنظومة المتكاملة حِرص الشركة على مواصلة مسيرتها في التحوّل الرقمي والبناء على خبراتها وإنجازاتها في تطوير الخدمات وتبسيط إجراءات الاشتراك بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات وموثوقيتها والارتقاء بتجربة المشتركين وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة ومرونة، كما يجسّد هذا الإنجاز التزام شركة زين الأردن بدعم جهود التحوّل الرقمي في المملكة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر توسيع استخدام الهوية الرقمية الوطنية في الخدمات اليومية وتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول تتلائم مع احتياجات المشتركين وتعزيز حضور الشركة في المشهد التكنولوجي في المملكة.

وتتيح المنظومة للمشتركين إتمام إجراءات التسجيل ذاتياً عبر القنوات الرقمية أو بمساعدة فرق شركة زين في المعارض ونقاط البيع ومن خلال فرق المبيعات الميدانية بما يمنحهم مرونة اختيار القناة الأنسب لاحتياجاتهم مع توفير الدعم المباشر عند الحاجة.

وأطلقت شركة زين الأردن هذا العام خدمة التحقّق من هوية المشتركين بقزحية العين (EyeKYC) بالتعاون مع شركة ( IrisGuard) لتصبح أول مشغّل اتصالات في العالم يطبّق التحقّق من هوية المشتركين باستخدام قزحية العين داخل المعارض، كما توفّر الخدمة خياراً إضافياً للمشتركين المؤهّلين في المعارض التي تتوفّر فيها الخدمة حيث تُستخدم القزحية لأغراض التحقّق من الهوية فقط دون احتفاظ شركة زين بصورها أو بياناتها البيومترية خلال العملية وفق آلية العمل المعتمدة.

وتوسّعت منظومة التسجيل الرقمي لتشمل خدمات الدفع المسبق واللاحق والاشتراكات الشهرية والإنترنت المنزلي والألياف الضوئية والجيل الخامس، كما امتدّت إجراءات التسجيل اللاورقي إلى خدمات زين كاش داخل المعارض باستخدام تقنية التعرّف الإلكتروني على الزبائن (eKYC) وتطبيق (سند) بما يعكس قدرة الشركة على توسيع الاستفادة من حلول الهوية الرقمية عبر خدمات متنوّعة، وفق المتطلبات المعتمدة لكل منها.

وأسهمت هذه الجهود في تسهيل رحلة الاشتراك وتقليل وقت الانتظار والجهد المرتبط بإدخال البيانات وتدقيق الوثائق إلى جانب تحسين جودة المعلومات واكتمال العقود والحدّ من الاعتماد على الورق ومتطلّبات نقله وتخزينه ، كما تدعم هذه المنظومة توجّه شركة زين نحو تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة تضمن مراعاة خصوصية المشتركين وحماية بياناتهم.

وجاء هذا التكريم ضمن الدورة العشرين من قمة Telecom Review Leaders’ Summit 2026، التي عُقدت في فندق الريتز كارلتون في دبي تحت شعار (ذكاء التكنولوجيا يتجاوز التنقل) (Tech Intelligence Beyond Mobility) بمشاركة قيادات تنفيذية ومشغلي اتصالات ومزودي حدمات تكنولوجية وجهات تنظيمية وخبراء في القطاع حول العالم، لمناقشة أبرز التطورات والاتجاهات المستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.