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انطلاق مباريات الأسبوع التاسع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الخميس

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:23
انطلاق مباريات الأسبوع التاسع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الخميس

خبرني - تبدأ غدا الخميس، مباريات الجولة التاسعة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات مهمة.

ويلتقي فريق معان 9 نقاط مع ضيفه اليرموك 17 نقطة عند الساعة الـ4:00 مساء على ملعب الأميرة هيا في معان.

ويلعب فريقا الأهلي 8 نقاط وعمان (FC) 16 نقطة عند الساعة الـ6:00 مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وفي التوقيت ذاته، يستضيف شباب العقبة 3 نقاط وفريق حي الأمير حسن 3 نقاط على ملعب تطوير العقبة.

وتتواصل المنافسات الجمعة بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة الـ6:00 مساء، إذ يلتقي جرش 20 نقطة واتحاد الرمثا 13 نقطة على ملعب جرش، فيما يتطلع اتحاد الرمثا إلى تقليص الفارق وتعزيز حظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة.

ويلتقي الجاران سهل حوران 13 نقطة والصريح 6 نقاط على ملعب الأمير هاشم، في مواجهة يسعى خلالها سهل حوران إلى البقاء قريبا من فرق المقدمة، فيما يبحث الصريح عن نقاط ثمينة لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويواجه الهاشمية 10 نقاط نظيره السرحان 10 نقاط على ملعب الأمير محمد، في لقاء متكافئ يتساوى فيه الفريقان بالرصيد النقطي، ما يجعل الفوز فرصة مهمة لكل منهما للتقدم على حساب الآخر وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

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