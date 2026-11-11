بعد فوزهم بالتزكية بعضوية غرفة تجارة الأردن .. الزعبي والجبالي والرواجبة يدعمون ويؤازرون كتلة التاجر

خبرني - أعلن حاتم الزعبي، ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات، وسلامة الجبالي، ممثل قطاع السيارات والآليات والمعدات الثقيلة، والمهندس هيثم الرواجبة، ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الفائزين بالتزكية عن القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن دعمهم ومؤازرتهم لكتلة التاجر التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان.

ويحظى الزملاء الثلاثة بشعبية واسعة وحضور فاعل في قطاعاتهم، تقديرا لما يتمتعون به من خبرة وعلاقات مهنية وثقة زملائهم.

ويعكس هذا الدعم أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في توحيد الجهود وتمثيل مصالح القطاع التجاري بمختلف مكوناته، ومتابعة القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.وأكدت الكتلة اعتزازها بالتحالف مع الزملاء الزعبي والجبالي والرواجبة، وبما يجمعهم من حرص على خدمة القطاع التجاري والخدمي والاقتصاد الوطني.

وتضم كتلة التاجر : خليل الحاج توفيق، ونبيل الخطيب، وخطاب البنا، وسلطان علان، ومحمد البخيت، وقيس أبو طويلة، والدكتور تيسير أبو شيخة، وفلاح الصغير، والمهندس جمال بدران.