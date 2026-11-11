أعمال تعبيد في وادي السير

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من يوم غد الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد في منطقة وادي السير، وحسب المخطط المرفق، و ذلك استكمالاً لخطة تعبيد الأحياء التي تقوم بها الامانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التعبيد ستشمل شوارع رئيسية و فرعية في حي الديار ضمن منطقة وادي السير، وستبلغ مجموع المساحات المستهدفة بالتعبيد حوالي 20,000 متر مربع، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، و ذلك استكمالاً لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الأمانة .

و أكدت على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار.

وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.