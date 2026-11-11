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  • مطلوبان حاولا دهس دورية أمنية مرتين في الرصيفة .. والقضاء يقول كلمته

مطلوبان حاولا دهس دورية أمنية مرتين في الرصيفة .. والقضاء يقول كلمته

  • 11 نوفمبر 2026
  • 14:13
مطلوبان حاولا دهس دورية أمنية مرتين في الرصيفة والقضاء يقول كلمته

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الرصيفة بالحبس لمدة سنة بحق شخصين، بعد إدانتهما بمقاومة رجال الأمن العام ومحاولة دهس أفراد دورية أمنية مرتين، أثناء محاولة القبض على أحدهما لكونه مطلوبا قضائيا.

وبحسب تفاصيل القضية، وقعت المحاولة الأولى داخل محطة وقود في حزيران 2026، عندما حاول المطلوب الفرار بمركبته ووجهها نحو أفراد الدورية، قبل أن يعود لاحقا برفقة شقيقه، الذي حاول بدوره دهس أفراد الأمن خلال إعداد كمين للقبض عليهما.

وقررت المحكمة حبس الشخص الذي مثل أمامها سنة، مع احتساب مدة توقيفه، فيما حكمت على شقيقه غيابيا بالحبس سنة عن محاولتي الدهس، مع تنفيذ عقوبة واحدة فقط، لتصبح العقوبة النهائية سنة واحدة.

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