الاردن.. برنامج بـ20 مليون يورو لتعويض الفاقد التعليمي في 300 مدرسة

خبرني - أطلقت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والاتحاد الأوروبي واليونيسف اليوم برنامج “التعليم المدرسي لتعافي التعلم" (ST4LR)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتحسين نتاجات التعلّم في 300 مدرسة في الأردن.

ويركّز البرنامج على تعزيز مهارات الأطفال الأساسية في القراءة والرياضيات، ودعم المعلمين، وتعزيز دور الأسر والمجتمعات المحلية في تعليم الأطفال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال أمين عام الوزارة لشؤون المدارس، الدكتور نواف العجارمة خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة جبل الشمالي في الأغوار الجنوبية، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إن برنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلّم يمثل توجهاً عملياً لمعالجة الفجوات التعليمية وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب إلى جانب تحسين الممارسات التدريسية لدى المعلمين ودعم توفير بيئة تعلم آمنه ودامجة تراعي احتياجات الطلبة والفروق الفردية بينهم.

وأكد الدكتور العجارمة أهمية دور المدرسة والهيئتين الإدارية والتدريسية في إنجاح هذه التجربة، مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية، والمدرسة هي البيئة التي تتحول فيها الخطط والبرامج إلى ممارسات ونتائج ملموسة في تعلم الطلبة.

وأعرب الدكتور العجارمة عن تقدير الوزارة للاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف، ولجميع العاملين في مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة والكوادر التعليمية، متمنيًا أن يُشكل هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا يسهم في تحسين تعلم أبنائنا الطلبة، ويدعم مسيرة الإصلاح والتطوير التربوي في أردننا العزيز.

من جانبه قال ممثل اليونيسف في الأردن مارك روبن، عند مواجهة الأطفال صعوبة في القراءة أو فهم الرياضيات، يصبح استيعاب كل درس جديد أكثر صعوبة. وبالدعم المناسب، يمكنهم تدارك ما فاتهم واستعادة ثقتهم بأنفسهم، وأضاف أنه بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، ستعمل اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لمساعدة المعلمين على الاستجابة لاحتياجات الأطفال التعليمية، ومساعدة المزيد من الأطفال على الاستمرار في الدراسة والنجاح.

من جهتها، أكدت رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ماري هورفرز، أن الإنصاف وجودة التعليم يشكّل مبدأين أساسيين للاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه ومن خلال هذه المبادرة البالغة قيمتها 20 مليون يورو، يتجاوز دعمنا تمويل برنامج داخل الصفوف الدراسية إلى شراكة مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف لمساعدة 20 ألف طفل على تحسين مهاراتهم في القراءة، و40 ألف طفل على تعزيز مهاراتهم في الرياضيات.

وأضافت أننا نتطلع إلى تحقيق تقدّم ملموس في تعلّم الأطفال، مع دعم المعلمين للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجاتهم. ومن خلال العمل الوثيق مع المدارس والمعلمين وأولياء الأمور في 300 مدرسة حكومية، نسعى إلى بناء نظام تعليمي أكثر إنصافاً، يضمن ألّا يتخلّف أي طفل عن التعلّم بسبب فجوات التعلّم أو خلفيته.

ويستند البرنامج إلى النجاحات التي حققتها تدخلات تعويض الفاقد في القراءة، والتي ساعدت الأطفال على تحسين مهارات القراءة وزيادة ثقتهم بأنفسهم ومشاركتهم في التعلّم.

كما يستفيد من النتائج الواعدة لتجربة دعم تعلّم الرياضيات في 12 مدرسة، أظهرت التقييمات فيها تحسّناً في فهم الأطفال للمفاهيم الأساسية في الرياضيات.

وتضمّنت الزيارة حضور حصتين صفيتين وجلسة نقاش مركّزة مع معلمين تلقّوا تدريباً ضمن البرنامج في المدرسة.

ومن خلال برنامج التطوير المهني، سيعزّز المعلمون قدرتهم على تحديد فجوات التعلّم وتكييف أساليب التدريس مع احتياجات الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، كما سيعمل مديرو المدارس والمعلمون والمرشدون التربويون بصورة أوثق مع أولياء الأمور ومقدّمي الرعاية لمعالجة العوائق التي تحول دون الحضور والمشاركة والتعلّم، ودعم الأطفال المعرّضين لخطر التسرّب المدرسي.

وتنفّذ اليونيسف البرنامج بالشراكة مع الوزارة خلال الفترة 2026–2029، ويدعم البرنامج الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن للأعوام 2026–2030، وسيُنفّذ من خلال أنظمة الوزارة في ست مديريات تربية وتعليم مختارة. وبالبناء على التقدّم الذي أحرزه الأردن في توسيع فرص الحصول على التعليم، سيساعد البرنامج الأطفال على اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتقدّم في مسيرتهم التعليمية.