أدلة جوهرية جديدة على جرائم حرب محتملة للقوات الخاصة البريطانية في أفغانستان

خبرني - كشف تحقيق حول عمليات القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان عن صور وُصفت بأنها "أدلة جوهرية"، تُظهر احتمال قيام جنود بإعدام أشخاص عزل كانوا نائمين.

ولأول مرة، أتاح التحقيق للجمهور الاطلاع على صور التُقطت لضحايا سقطوا خلال عمليتين لقوات الخدمة الجوية الخاصة "إس إيه إس"، وتُظهر الصور عدداً من الأشخاص في أسرّتهم وقد أصيبوا بطلقات نارية في الرأس.

وأشار أوليفر غلاسغو، المحامي الرئيسي في التحقيق، إلى أن هذه الصور قد تشكل دليلاً على جرائم حرب محتملة، وتستدعي فحصاً دقيقاً من قبل خبراء.

ويبحث التحقيق العام في مزاعم تفيد بأن عناصر من القوات الخاصة قتلوا مدنيين عزلاً ومعتقلين، خلال مداهمات ليلية جرت بين عامي 2010 و2013، وعمدوا إلى زرع أسلحة بجانب الضحايا للتغطية على عمليات القتل.

وتُظهر الصور الصادمة عدداً من الأشخاص العزل وهم في أسرّتهم.

في إحدى الصور، يظهر شخص مغطى ببطانية ذات نقوش زهرية، بينما يظهر آخرون ورؤوسهم على الوسائد، مع تجمّع للدماء حول رؤوسهم. كما تظهر بقع دماء على جزء منخفض من الجدار في إحدى الصور، وهو ما يتسق مع فرضية تعرض الشخص لإطلاق نار أثناء استلقائه.

وأوضح غلاسغو أن العديد من الضحايا "يبدو أنهم أصيبوا بطلقات في الرأس"، وفي بعض الحالات "يظهر جثمان لشخص رأسه مستند على وسادة".

وأضاف أن إجراء تحليلات إضافية قد يساعد في تأكيد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص "قد أُطلق النار عليهم وهم نائمون".

وقد قُتل سبعة عشر شخصاً خلال العمليتين اللتين نُفذتا في ولاية هلمند عام 2011؛ ​​وكان أصغر الضحايا في كل من العمليتين يبلغ من العمر 15 عاماً و14 عاماً على التوالي.

وذكر غلاسغو أن الصور تبدو مناقضة للروايات التي قدمتها قوات "إس إيه إس"، وكان من المفترض أن تثير تساؤلات جدية لدى ضباط الشرطة العسكرية الذين حققوا في هذه العمليات باعتبارها جرائم قتل محتملة.

من جانبه، أقر المقدم جون هارفي، الذي قاد تحقيق الشرطة العسكرية في حوادث القتل هذه، بأن الصور "لم تكن تبدو طبيعية".

وأبلغ هارفي لجنة التحقيق بأن فريقه كان على قناعة تامة بأن هذه الصور قد تشكل أدلة بالغة الأهمية.

ورغم المطالبات المتكررة من قبل محققي الشرطة بإخضاع الصور لمزيد من الفحوصات، إلّا أن ذلك لم يحدث قط.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي"، قال أحد المحققين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "أسباب قلقنا كانت واضحة"، مضيفاً: "وجود آثار رصاص على الجدران في مستوى منخفض جداً عن الأرض بدا وكأنه يدحض الرواية التي قدمتها القوات الخاصة حول ما جرى".

وأفاد بأن "الصور الفوتوغرافية تخضع حالياً لتحليل جنائي دقيق من قبل خبراء في إطار التحقيق الجاري".

وقد عمل برنامج "بانوراما" على قناة "بي بي سي" لأكثر من ثماني سنوات على تقصي مزاعم تفيد بأن عناصر من القوات الجوية الخاصة البريطانية أعدموا مدنيين عُزلاً وأطفالاً. وفي أعقاب الكشوفات التي قدمها البرنامج، فُتح تحقيق عام في 2022.

ويبدو أن هذه الصور تدعم نتائج التحقيق الذي أجراه برنامج "بانوراما" عام 2022 حول عمليات مداهمة وقعت في ولاية هلمند قبل عقد من الزمن.

وكان فريق "بانوراما" قد سافر إلى أفغانستان لجمع أدلة تتعلق بأربع عمليات مداهمة لمنازل، أسفرت عن مقتل 26 شخصاً.

وقد زارت "بي بي سي" بيوت الضيافة ذاتها التي التُقطت فيها الصور التي كشف عنها التحقيق يوم الثلاثاء. وكان أفراد فريق "بانوراما" أول محققين بريطانيين يزورون مواقع عمليات إطلاق النار، وذلك على الرغم من إجراء الشرطة العسكرية تحقيقاً استمر خمس سنوات.

وتزعم الروايات الرسمية للقوات الخاصة بشأن هذه الحوادث أن مسلحين من حركة طالبان فتحوا النار على القوات البريطانية أثناء دخولها المجمعات السكنية، مما اضطر عناصر القوات الجوية الخاصة للرد بإطلاق النار، وهو ما أدى إلى مقتل من كانوا بداخلها.

غير أن خبراء في الأسلحة أفادوا لبي بي سي بأن الأدلة التي جمعها برنامج "بانوراما" تشير إلى أن العديد من الطلقات أُطلقت على ما يبدو من الأعلى.

وهذا يشير إلى أن الضحايا كانوا إما مستلقين أو جالسين مستندين إلى الجدار، ولم يكونوا في خضم اشتباك مسلح.

كما ذكر أفراد من عائلات الضحايا لبرنامج "بانوراما" أن القتلى أُصيبوا بطلقات مباشرة في الرأس أو الصدر، وهي سمة شائعة في عمليات القتل المتعمدة التي تنفذها القوات الجوية الخاصة من مسافة قريبة.

ووفقاً للمحامي الرئيسي في التحقيق، تُظهر الصور التي كُشف عنها إصابات بالغة في الرأس أو الوجه تعرض لها الأشخاص الذين قُتلوا على يد عناصر القوات الجوية الخاصة.

كما استمعت لجنة التحقيق إلى أدلة تثير تساؤلات حول مدى جدية التحقيقات التي أُجريت بشأن جرائم الحرب المزعومة.

وتبيّن أن المحققين كانوا لا يزالون في أفغانستان في يوليو/تموز 2019 لجمع الأدلة، في الوقت الذي كان فيه كبار الضباط يستعدون لإغلاق التحقيق في جرائم القتل وإبلاغ الوزراء بذلك.

وكان محققو الشرطة العسكرية يبحثون عن شهود عيان على عمليات قتل غير قانونية وعلى زرع أسلحة في مسرح الأحداث.

وفي هذا السياق، أفاد أحد أفراد الوحدة الأفغانية الشريكة، التي شاركت في العمليات إلى جانب القوات الجوية الخاصة البريطانية، للشرطة العسكرية بأنه رأى جندياً بريطانياً يضع بندقية بجوار شخص أعزل بعد مقتله.