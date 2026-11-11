جامعة اليرموك تنعى المهندس الشرمان

خبرني - نعت جامعة اليرموك عضو اللجنة الاستشارية لكلية العلوم المهندس محمود محمد الجولاني الشرمان.

وجاء في النعي :

قال تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى عميد كلية العلوم في جامعة اليرموك وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها، المرحوم بإذن الله تعالى المهندس محمود محمد الجولاني الشرمان، عضو اللجنة الاستشارية لكلية العلوم للعام الجامعي 2025/2026، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وقد كان للفقيد إسهام طيب في أعمال اللجنة الاستشارية للكلية، وحرصٌ صادق على تعزيز التواصل بين الكلية والمجتمع المحلي وسوق العمل.

وتتقدم الكلية بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون