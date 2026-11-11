رسالة الى اليمين: اجهزة ورسميين وناس

خبرني - كتب المهندس عباس مرتضى النوايسة:

دعونا نحب الملك

ثمة مشكلة تواجه كثيرين منا، ممن اعتادوا أن يُحسبوا في

عيون الآخرين على خانة المعارضة، أو ممن أمضوا سنوات طويلة في نقد السياسات والاشتباك مع الأفكار والمواقف، وهي أننا لم نعد نملك، أو ربما لم نتجرأ، على التعبير عن حبنا للعائلة الملكية، ولا عن تقديرنا للملك، ولا حتى عن الاعتراف بأن أفكارنا قد تغيرت في بعض المساحات، دون أن يُساق هذا الاعتراف فوراً إلى خانة التخوين أو الردة السياسية أو النفعية.

كأننا وقعنا في أسر الصورة التي رسمها الآخرون لنا، وأصبح لزاماً علينا أن نبقى أوفياء لمواقفنا القديمة، حتى لو تغيرت قناعاتنا بفعل التجربة والخبرة والاطلاع، وحتى لو كشفت لنا السنوات أن بعض ما كنا نراه صواباً لم يكن كذلك، وأن بعض ما كنا نطمح إلى استنساخه لم يكن بالضرورة هو الطريق الذي نريده لبلادنا.

دعونا نحب الملك،

ليس حباً طارئاً، ولا مجاملة سياسية، ولا استجابة لموسم عابر، بل ضرورة سياسية تشكلت عبر سنوات من التجربة والمشاهدة والمقارنة.

بالنسبة لي، بدأت ملامح هذا التحول منذ زيارتي إلى تونس عام 2014. يومها رأيت بأم عيني ما كان التونسيون يسعون إليه عبر ثورتهم، واكتشفت أن كثيراً مما كانوا يطالبون به ويتمنونه كان واقعاً نعيشه نحن الأردنيين في تلك المرحلة. لم تكن المسألة أن الأردن بلا مشكلات، ولا أن تجربتنا مكتملة، ولكنني بدأت أرى المسافة بين ما نملكه وما كان الآخرون يحاولون الوصول إليه.

ثم زرت مصر، ورأيت عن قرب حجم التخبط السياسي، والفراغ السيادي، والضياع الاقتصادي، رأيت كرامات الإنسان في كثير الأماكن لا وزن لها، رأيت كيف يمكن للدولة أن تدخل في متاهة حين تختل توازناتها، وحين تصبح السلطة والصراعات أكبر من قدرة المؤسسات والمجتمع على الاحتمال. هناك ازدادت قناعتي بأن الأردن، بتركيبته السياسية والاجتماعية، وبما يملكه من توازنات، ليس دولة عادية يمكن التعامل مع استقرارها باعتباره أمراً مضموناً أو تفصيلاً قابلاً للتجاوز.

ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر، وما تلاها من حرب ومواقف ومخاطر إقليمية. وهنا لم يعد ممكناً أن ننظر إلى المشهد الأردني من زاوية الشعارات وحدها. رأينا الملك في موقفه من القضية الفلسطينية، ورأينا حجم الحضور السياسي والدبلوماسي، والجرأة في مواجهة المخططات، والإصرار على حماية الموقف الأردني رغم محدودية الإمكانات وضخامة التحديات. خاض الأردن الرسمي تحدياً وجودياً كنا خلفه جنوداً وهذا أول الحب..

وبالمقارنة بين الإمكانات والمخاطر، أعتقد أن الأردن كان من أكثر الدول التي دفعت وقدمت، ومن أكثرها تعرضاً للخطر في الوقت نفسه. لم يكن موقف الملك مجرد خطاب للاستهلاك، بل كان موقف دولة تدرك أن ما يجري ليس بعيداً عنها، وأن استهداف القضية الفلسطينية قد يعني، في أحد وجوهه، استهداف الأردن نفسه.

ثم سقط الأسد في سوريا، وانكشفت حقيقة نظام طالما جرى تسويقه لدى بعض التقدميين والتنويريين باعتباره مشروعاً قومياً وممانعاً. فإذا بنا أمام نظام طائفي، وجبان، ومسلوب الإرادة الوطنية، وما تكشف من جرائم وانتهاكات كان كافياً لإعادة النظر في كثير من المسلمات التي جرى الترويج لها لسنوات. واكتشفنا أن الشعارات الكبيرة لا تصنع بالضرورة مشروعاً وطنياً، وأن رفع راية القومية لا يمنح صاحبها صكاً بالوطنية أو التقدمية. وحتى لا افهم خطأً هذا ليس استدلال ان بديل الأسد هو المشروع الأفضل!

وفي مقابل كل ذلك، كنا نرى الملك والعائلة الهاشمية أقرب إلى الأردنيين في تفاصيل حياتهم، في صعوباتهم وأفراحهم، في أحزانهم ومناسباتهم.

رأيناه في فرح ولي عهده، ورأيناه في حمود، وفي عزاء السلايطة، وفي مستشفيات الكرك، وفي تكريم العنانزة. رأيناه حيث يجب أن يكون الملك، وكيفما يجب أن يكون، دون أن تبدو العلاقة بينه وبين الناس مجرد علاقة بروتوكولية أو مشهد رسمي. كانت هناك صورة تتكرر في كل مرة: ملك وعائلة حاضران في وجدان الناس، وبين الناس، وفي لحظاتهم التي لا تحتاج إلى خطابات.

وهنا أريد أن أقول شيئاً مهماً : إن حب الملك بالنسبة لنا لم يعد مجرد عاطفة، بل أصبح قناعة تتداخل فيها الضرورة السياسية مع التجربة الوطنية، ويتداخل فيها تقدير الدور مع احترام علاقة تاريخية واجتماعية وسياسية بين الهاشميين والأردنيين. لقد أصبحنا نرى ضرورة بقاء الملكية الهاشمية، ونرى في الملك شخصية سياسية تمتلك من التقدمية والواقعية والقدرة على قراءة التحولات ما يجعلنا أكثر اطمئناناً إلى مستقبل الدولة في محيط مضطرب.

وهذا الحب لا يعني، بأي حال من الأحوال، أننا نرى كل شيء على ما يرام، أو أن الأردن يعيش أفضل حالاته، أو أن مكامن الضعف قد اختفت. على العكس، هناك اختلالات كثيرة، وبعضها يتحدث عنه الملك بنفسه، وهناك أسئلة سياسية واقتصادية واجتماعية ما زلنا نطرحها، ومطالب إصلاحية لم نتخل عنها، ومواقف نقدية لا نرى أن حب الوطن أو الملك يتعارض معها.

فالحب ليس تعطيل العقل، والولاء ليس مصادرة حق السؤال، والانتماء ليس أن نتوقف عن رؤية الأخطاء.

ولن أقول إننا تراجعنا عن مبادئنا، لأنني لا أعتقد أننا فعلنا ذلك. نحن تغيرنا في التفكير، لا في الفكر؛ تغيرت قراءتنا للواقع، وتبدلت بعض تقديراتنا السياسية بعد أن اختبرنا التجارب ورأينا نتائجها، لكننا لم نتخل عن إيماننا بالإصلاح والعدالة والكرامة وحق الناس في حياة أفضل وحق الملك ان يستمع الى أراء جديدة.

لقد كنا نريد الأردن الذي تخيلناه في سنوات الربيع العربي، وربما حاولنا أن نستنسخ تجارب لم تكن ظروفنا تشبهها، أو راهنا على مسارات لم نكن نعرف إلى أين ستقود أصحابها. واليوم أصبحنا أكثر رغبة في الأردن الذي يريده الأردنيون، وأكثر احتراماً لما راكمته التجربة الأردنية من توازنات، وأكثر إدراكاً أن الدول لا تُبنى بالأمنيات وحدها، وأن الحفاظ على الدولة ليس نقيضاً للتقدم، بل شرط من شروطه.

وأظن أن من حقنا، نحن الذين انتقدنا كثيراً، أن نعترف حين تتغير قناعاتنا. ومن حقنا أن نقول إننا نحب الملك، دون أن نُسأل عن المقابل، أو أن نُتهم بالبحث عن موقع أو مكسب أو منفعة. الحب الذي لا يشبه هذا الذي عليه بعض الرفاق ممن كانوا يسارا وصاروا ألقاباً.

وأسمحوا لي أن أكون أشجع الرفاق في هذا الاعتراف؛ اعتراف نقوله كثيراً في جلساتنا الخاصة، ونتحدث عنه بصراحة بين بعضنا، لكننا نتردد في إعلانه علناً، خشية أن نُوضع في خانة التخوين أو الردة أو النفعية.

إن الشجاعة ليست أن نظل أسرى مواقفنا القديمة، بل أن نمتلك الجرأة على مراجعتها حين تفرض علينا الوقائع ذلك. وليس عيباً أن نكتشف أن بعض ما كنا نبحث عنه أصبحنا نراه متحققاً في واقعنا، وأن بعض ما كنا نرفضه باتت لدينا أسباب أكثر لفهم ضرورته.

لقد تغيرنا، نعم. لكننا لم نبع شيئاً، ولم نشترِ شيئاً، ولم نطلب شيئاً.

نحن فقط رأينا، وقرأنا، وسافرنا، وقارنّا، وعشنا التجربة، ثم وصلنا إلى قناعة نريد أن نقولها كما هي.

نحن نحب الملك، ونحب الأردن، ونريد الأردن الذي يحبه الأردنيون.

وختاماً، وبعد كل هذه السنوات من النقد والاختلاف والبحث عن الدولة التي نريدها، اسمحوا لنا أن نضيف إلى كل ما قلناه سابقاً جملة لم نتجرأ على قولها بما يكفي:

اسمحوا لنا أن نحب الملك أيضاً.