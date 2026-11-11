ظهور عبدول السيد برفقة زوجته بالشيوخ يثير موجة من الهجوم اليميني

خبرني - أثارت صور نشرها السيناتور الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد المعروف بـ "عبدول"، من داخل مكتبه الجديد بمجلس الشيوخ في واشنطن، حالة من الجدل والانقسام الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، في تدوينة حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وكان السيد قد نشر صورتين من داخل مكتبه المخصص له في مبنى "هارت" بمجلس الشيوخ (SH-903)، معلقا عليها بعبارة مقتضبة: "بيتي الجديد".

وظهر في إحدى الصور ببدلته الرسمية بجوار لوحة تحمل ختم ولاية ميشيغان ومدون عليها: "سيناتور منتخب – عبدول السيد – ميشيغان"، وذلك استعدادا لمباشرة مهام عمله رسميا عقب أداء اليمين الدستورية في 3 يناير/كانون الثاني 2027 مع انطلاق الكونغرس الجديد، والصورة الأخرى برفقة زوجته سارة.

وما إن نُشرت الصور حتى تعرض السيناتور الديمقراطي لهجوم لاذع من قبل بعض الأوساط اليمينية وأنصار الحزب الجمهوري، حيث تركزت الانتقادات على خلفيته الدينية والعرقية.

ووصلت حدة الهجوم في بعض التعليقات إلى اتهام المصوتين له بـ "الغباء"، متذرعين بادعاءات أنه يسعى لـ "تأسيس خلافة إسلامية"، في حين اعتبر آخرون أن وصول شخص من أصول مصرية إلى مجلس الشيوخ يعد "عارا".

وفي سياق التغطية الإعلامية، دخلت شبكة "فوكس نيوز" على خط الأزمة، مشيرة إلى أن السيد "يتباهى" بمكتبه الجديد عقب فوزه في انتخابات ميشيغان التي حملت دلالات سياسية مهمة، ومذكرة بتصدره عناوين الأخبار مرارا بسبب الجدل المثار حوله.

في المقابل، هب أنصار السيد للدفاع عنه بقوة، مؤكدين أنه فاز بجدارة رغم محاولات الرئيس دونالد ترمب وحملات التشويه لربطه بجماعات لا ينتمي إليها.

وأشاد المؤيدون بخلفيته كطبيب ورؤيته الواضحة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين العاديين، موجهين له رسائل تهنئة ودعم تؤكد وقوفهم خلفه، ومباركين فوزه بعد "حملة انتخابية رائعة ومنضبطة".