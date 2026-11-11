الصين تكشف عن خطة تفصيلية لهبوط رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2030

خبرني - كشفت الصين لأول مرة عن خطة تفصيلية تدريجية للهبوط على القمر بحلول عام 2030.

وعرض وانغ شيانغ، كبير مصممي مشروع القمر الصيني، تفاصيل خطة بلاده لإرسال رواد فضاء إلى القمر، وذلك خلال ندوة عُقدت في بكين، بحسب ما أفادت به وكالة "شينخوا" الصينية.

وتعتمد الخطة على إطلاق صاروخين وتنفيذ عملية هبوط واحدة. ومن المقرر أن يحمل أحد صاروخي "تشانغتشنغ-10" مركبة الفضاء "منغجو" وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين، فيما يحمل الصاروخ الثاني وحدة الهبوط "لانيوي".

وبعد وصولهما إلى المدار القمري، ستلتحم المركبتان، ثم ينزل رائدا فضاء إلى سطح القمر على متن المركبة الجوالة "تانسوو"، بينما يبقى رائد الفضاء الثالث في المدار القمري. ووفقا لوانغ شيانغ، ستوفر المركبة الجوالة مرونة تشغيلية أكبر للمهمة.

وقبل إرسال رواد الفضاء الصينيين إلى القمر، تعتزم الصين تنفيذ سلسلة من الاختبارات، وإتقان جميع العمليات الأساسية في ظروف غير مأهولة. ويتضمن البرنامج إجراء ثلاث رحلات اختبارية.

ومن المتوقع أن تُجرى الرحلة الأولى في أوائل عام 2027، حيث سيُستخدم صاروخ "تشانغتشنغ-10" لوضع مركبة "منغجو" في مدار أرضي منخفض. وفي عام 2028، سيُرسل صاروخ أكثر قوة من الطراز نفسه مركبة الهبوط "لانيوي" غير المأهولة إلى القمر، حيث ستنفذ عملية الهبوط ثم الإقلاع لاحقا.

ويعتزم المتخصصون جمع بيانات عن درجات حرارة سطح القمر وخصائص الغبار القمري، كما سيتيحون للمجموعات العلمية الأجنبية فرصة إرسال أجهزتها التجريبية إلى القمر.

وفي عام 2029، ستُجرى بروفة شاملة لعملية الهبوط، تتضمن إطلاق صاروخين والتحام المركبة الفضائية ووحدة الهبوط في المدار القمري.

ويُذكر أن الكشف عن تفاصيل المهمة جاء في ظل تصاعد السباق الفضائي بين الصين والولايات المتحدة، التي حددت عام 2028 موعدا لهبوط رواد فضائها على القمر في إطار برنامج "أرتيميس 3" (Artemis III).