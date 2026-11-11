الصحافي الصياحين : من يفك لغز الاستقالات المتتالية من رئاسة بلدية بني عبيد

خبرني - تساءل الصحافي حازم الصياحين عن سر استقالة رؤساء لجان بلدية بني عبيد ، المتتالية.

وأشار الصحيين الى استقالة اول رئيس لجنة لها المهندس عبداللطيف الحديد ، ثم جمال ابو عبيد ، ثم علاء العبابنة ثم منار الردايدة وبعدها الرئيس المستقيل رياض الجراح

وتاليا منشور الصياحين :

من يفك لغز وأسرار وطلاسم استقالة رؤساء لجان بلدية بني عبيد!!!

كتب حازم الصياحين

تقدم رئيس لجنة بلدية بني عبيد رياض الجراح باستقالته من رئاسة اللجنة حيث جاء في نص استقالته المقدمة لنائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية : لقد تشرفت بالخدمة راجيا قبول استقالتي لأسباب خاصة

ماذا يحصل في بلدية بني عبيد التي أصبحت كل الأنظار تتجه إليها حيث تم تعيين اول رئيس لجنة لها المهندس عبداللطيف الحديد ثم تم تعيين المهندس جمال ابو عبيد

وبعد ذلك تم تعيين الدكتور علاء العبابنة الذي قدم استقالته ليتم تعيين المهندسة منار الردايدة وبعدها الرئيس المستقيل رياض الجراح الذي قدم استقالته أيضا فما هي الأسرار والخفايا وراء كل ما يحصل داخل بلدية بني عبيد