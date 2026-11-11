جامعة العلوم والتكنولوجيا تستحدث مواد إجبارية في خططها الدراسية لمكافحة الإرهاب والتطرف

خبرني - في خطوة أكاديمية ريادية تعكس الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية، قرر مجلس عمداء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم استحداث مواد إجبارية ذات محتويات تعليمية توعوية متخصصة ومستدامة تُعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والفكر التكفيري، لتكون أول جامعة أردنية تتبنى هذه الخطوة ضمن خططها الدراسية.

وأكد السالم أن استحداث هذه المواد يمثل توجيهًا مؤسسيًا يعكس إيمان الجامعة بأن رسالتها التعليمية لا تقتصر على إعداد الكفاءات العلمية والمهنية، بل تمتد إلى بناء الإنسان الواعي والمستنير، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ترجمةً للمضامين الوطنية التي تؤكد عليها رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في بناء مجتمع متماسك، وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر ونبذ التطرف بأشكاله كافة.

وأضاف السالم أن تحصين عقول الشباب وتعزيز مناعتهم الفكرية يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة، تضطلع المؤسسات التعليمية بدور محوري في تحقيقها، من خلال توفير بيئة أكاديمية ترسخ ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح وقبول الآخر، وتعزز الحوار والانفتاح واحترام التنوع، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه وقادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

كما أكد مجلس العمداء أهمية إعداد المحتوى العلمي لهذه المواد بالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة والخبراء والمختصين، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة والمعايير الأكاديمية المعتمدة، لضمان تقديم محتوى علمي رصين يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتوعية العملية، ويستجيب للتحديات الفكرية التي تواجه الشباب.

وتهدف هذه المواد إلى تنمية الوعي الفكري لدى الطلبة، وتعريفهم بمخاطر الفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع، وتعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي والحوار البنّاء، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والاعتدال والتسامح واحترام التنوع، بما يسهم في بناء بيئة جامعية آمنة فكرياً، قائمة على الانفتاح واحترام الرأي الآخر.