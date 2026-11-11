الأمراض الجسدية نفسية المنشأ

خبرني - تمثل الأعراض الجسدية التي لا يمكن تفسيرها بصورة كاملة من خلال مرض عضوي واضح تحديًا مهمًا في الممارسة الطبية والنفسية. وقد كان يُستخدم سابقًا مصطلح (الأعراض غير العضوية) لوصف بعض هذه الحالات، إلا أن هذا المصطلح أصبح أقل تفضيلًا؛ إذ قد يوحي خطأً بأن الأعراض غير حقيقية أو أنها «وهمية». أما المفاهيم الطبية الحديثة فتستخدم مصطلحات مثل الاضطرابات الوظيفية، واضطراب الأعراض الجسدية، والاضطراب العصبي الوظيفي، مع الاعتراف بأن الأعراض حقيقية وقد تسبب درجة كبيرة من المعاناة والعجز.

يتناول معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، في المقال الآتي، بتفصيل علمي، عددا من هذه الأمراض، مثل: اضطراب الأعراض الجسدية، والاضطراب العصبي الوظيفي، والنوبات النفسية غير الصرعية، واضطرابات التفاعل بين الدماغ والجهاز الهضمي، والألم المزمن والعوامل النفسية، واضطرابات الحركة الوظيفية، والأعراض المعرفية الوظيفية، واضطراب قلق المرض، واضعا بين يدي القارئ خطوات التقييم والتشخيص وطرق العلاج لهذه الأمراض.

لا تعني الطبيعة الوظيفية للاضطراب أن الأعراض «نفسية فقط»، وإنما قد تنتج عن اضطراب في طريقة عمل الجهاز العصبي أو التفاعل بين الدماغ والجسم، مع إمكانية مساهمة عوامل نفسية واجتماعية في ظهور الأعراض أو استمرارها. لذلك يتطلب تقييم هذه الحالات نهجًا متكاملًا يجمع بين التقييم الطبي والنفسي والوظيفي.

1 - اضطراب الأعراض الجسدية:

اضطراب الأعراض الجسدية (Somatic Symptom Disorder) هو حالة يعاني فيها الشخص من أعراض جسدية حقيقية قد تكون مؤلمة أو معيقة، ويرافقها انشغال مفرط بالأعراض أو بالصحة، أو مستويات مرتفعة من القلق المرتبط بها، أو سلوكيات صحية متكررة.

وقد تكون الأعراض مرتبطة بحالة طبية معروفة أو قد لا يكون لها تفسير طبي كامل. ولا يشترط تشخيص الاضطراب عدم وجود مرض عضوي. فعلى سبيل المثال، قد يعاني شخص لديه مرض مزمن من أعراض حقيقية، ولكن يصبح القلق والانشغال بالأعراض شديدين إلى درجة تؤثر في حياته اليومية.

ومن المهم عدم تفسير وجود القلق أو العوامل النفسية على أنه دليل على أن الشخص يتعمد إنتاج الأعراض.

2 - الاضطراب العصبي الوظيفي:

الاضطراب العصبي الوظيفي (Functional Neurological Disorder – FND) هو اضطراب تظهر فيه أعراض عصبية مثل الضعف الحركي، أو اضطرابات المشي، أو الرعشة، أو اضطرابات الإحساس، أو نوبات تشبه الصرع، دون أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن نمط من الضرر البنيوي المعتاد في الجهاز العصبي.

ومن المهم أن تشخيص الاضطراب العصبي الوظيفي لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدم العثور على مرض عصبي عضوي. بل يعتمد التشخيص الحديث على وجود علامات سريرية تشير إلى وجود اضطراب وظيفي، إلى جانب استبعاد الحالات التي تتطلب علاجًا طبيًا آخر.

وقد تترافق هذه الحالات مع القلق أو الاكتئاب أو الضغوط النفسية أو الصدمات، ولكن وجود هذه العوامل ليس شرطًا لحدوث الاضطراب، كما أن وجود اضطراب نفسي لا يعني تلقائيًا أن الأعراض العصبية وظيفية.

3 - النوبات النفسية غير الصرعية:

تُعرف النوبات النفسية غير الصرعية (Psychogenic Nonepileptic Seizures – PNES) بأنها نوبات تشبه نوبات الصرع من حيث المظهر، ولكنها لا تنتج عن النشاط الكهربائي الصرعي في الدماغ. وتُصنّف عادة ضمن الاضطرابات العصبية الوظيفية.

قد تظهر النوبات على شكل حركات لا إرادية، أو فقدان الاستجابة، أو ارتجاف، أو سقوط، أو تغير في الوعي. ويُعد التقييم العصبي، وفي الحالات المناسبة استخدام الفيديو وتخطيط الدماغ الكهربائي (Video-EEG)، من الوسائل المهمة للوصول إلى التشخيص.

ولا تعني تسمية هذه النوبات «نفسية» أن المريض يتظاهر بها عمدًا. كما يجب التمييز بينها وبين الصرع، مع العلم بأن بعض الأشخاص قد يعانون من الصرع ونوبات وظيفية في الوقت نفسه.

4 - اضطرابات التفاعل بين الدماغ والجهاز الهضمي:

تشمل هذه المجموعة عددًا من الحالات التي كان يُطلق عليها سابقًا «الاضطرابات الهضمية الوظيفية»، ومن أبرزها متلازمة القولون العصبي (IBS) وبعض أشكال عسر الهضم الوظيفي.

في هذه الحالات قد يعاني المريض من آلام البطن، أو الانتفاخ، أو تغيرات في حركة الأمعاء، أو الشعور بعدم الراحة الهضمية، دون وجود تفسير عضوي كافٍ لشدة الأعراض.

ويُفهم حاليًا العديد من هذه الاضطرابات ضمن مفهوم تفاعلات الدماغ والأمعاء، حيث تتفاعل الوظائف العصبية والمناعية والهرمونية وحركة الجهاز الهضمي مع العوامل النفسية والسلوكية. ويمكن للقلق والتوتر واضطرابات النوم أن تؤثر في شدة الأعراض لدى بعض المرضى، دون أن يعني ذلك أن المرض «نفسي» بالمعنى المبسط.

5 - الألم المزمن والعوامل النفسية:

الألم المزمن من أكثر المجالات التي يظهر فيها التداخل بين العوامل الجسدية والنفسية. وقد يستمر الألم بعد شفاء الإصابة الأولية أو يصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت.

يمكن أن تؤثر عوامل مثل اضطرابات النوم، والقلق، والاكتئاب، والخوف من الحركة، والتجنب السلوكي، والتوتر المزمن في إدراك الألم وفي مستوى العجز الناتج عنه.

وهذا لا يعني أن الألم متخيل أو غير حقيقي. بل إن تجربة الألم تتأثر بعمليات عصبية معقدة، ويمكن للعوامل النفسية والاجتماعية أن تؤثر في معالجة الدماغ للإشارات المؤلمة.

6 - اضطرابات الحركة الوظيفية:

قد تظهر الاضطرابات الوظيفية في صورة رعشة، أو حركات لا إرادية، أو تشنجات، أو اضطرابات في المشي أو الحركة، وتندرج هذه الحالات ضمن الاضطراب العصبي الوظيفي.

ويعتمد التشخيص على التقييم العصبي المتخصص وعلى التعرف إلى الأنماط السريرية التي تتوافق مع الاضطراب الوظيفي. ويُفضّل أن يكون التعامل معها متعدد التخصصات، وقد يشمل طب الأعصاب، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والتقييم النفسي عند الحاجة.

7 - الأعراض المعرفية الوظيفية:

قد يشكو بعض الأشخاص من صعوبات في الذاكرة أو التركيز أو الانتباه، رغم عدم وجود اضطراب عصبي واضح يفسر درجة الأعراض المبلغ عنها. ويمكن أن ترتبط هذه الأعراض بعوامل متعددة، منها اضطرابات النوم، والقلق، والاكتئاب، والإجهاد، وبعض الأدوية، أو اضطرابات وظيفية أخرى.

ويجب إجراء تقييم شامل قبل وصف الأعراض بأنها وظيفية، خصوصًا لدى كبار السن أو عند وجود أعراض عصبية جديدة أو متفاقمة. وقد يكون التقييم النفسي العصبي مفيدًا في بعض الحالات لتحديد نمط الأداء المعرفي والعوامل التي قد تؤثر فيه.

8 - قلق المرض:

اضطراب قلق المرض (Illness Anxiety Disorder) يتمثل بصورة أساسية في انشغال مستمر ومفرط باحتمالية الإصابة بمرض خطير، حتى عندما تكون الأعراض الجسدية قليلة أو غير موجودة.

وقد يؤدي ذلك إلى تكرار الفحوصات الطبية أو طلب الطمأنة بشكل متكرر، أو على العكس إلى تجنب الرعاية الطبية بسبب الخوف من اكتشاف مرض خطير.

وهنا أيضًا يجب التفريق بين القلق المرضي وبين القلق الطبيعي الذي قد يشعر به الشخص عند وجود أعراض صحية حقيقية.

التقييم والتشخيص:

يجب ألا يبدأ تقييم هذه الحالات بافتراض أن الأعراض نفسية. فالخطوة الأولى هي التقييم الطبي المناسب لتحديد ما إذا كان هناك مرض عضوي يحتاج إلى علاج.

بعد ذلك يمكن إجراء تقييم نفسي أو نفسي عصبي عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك. وقد يشمل التقييم:

- المقابلة السريرية والتاريخ الطبي والنفسي.

- الفحص الطبي أو العصبي حسب طبيعة الأعراض.

- تقييم مستوى الأداء الوظيفي.

- تقييم القلق والاكتئاب واضطرابات النوم عند الحاجة.

- تقييم الألم أو الأعراض الجسدية.

- التقييم النفسي العصبي عند وجود شكاوى معرفية.

- الاستعانة بمعلومات الأسرة أو مقدمي الرعاية عندما يكون ذلك مناسبًا.

ولا ينبغي استخدام الاختبارات النفسية لإثبات أن الأعراض «غير حقيقية»، وإنما لفهم العوامل المرتبطة بالأعراض وتحديد الاحتياجات العلاجية.

العلاج:

يعتمد العلاج على طبيعة الاضطراب، وقد يتطلب تعاون عدد من التخصصات. ويشمل ذلك تقديم تفسير طبي واضح ومطمئن دون التقليل من معاناة المريض، ووضع خطة علاجية تركز على استعادة الوظيفة وتحسين جودة الحياة.

وقد تشمل التدخلات العلاج النفسي، مثل العلاج المعرفي السلوكي في الحالات المناسبة، والعلاج الطبيعي أو الوظيفي في الاضطرابات الحركية الوظيفية، وإدارة الألم، وتحسين النوم، وعلاج الاضطرابات النفسية المصاحبة عند وجودها.

تشكل الاضطرابات الوظيفية والأعراض الجسدية ذات المكونات النفسية مجالًا معقدًا يتطلب تجاوز الثنائية التقليدية بين «عضوي» و«نفسي». فالأعراض قد تكون حقيقية ومؤثرة في حياة الفرد حتى عندما لا يظهر تفسير بنيوي واضح لها.

ويُعد التقييم المتكامل والمتعدد التخصصات الأساس في التعامل مع هذه الحالات، مع تجنب التشخيص القائم على الاستبعاد وحده، وعدم افتراض أن وجود عوامل نفسية ينفي وجود مرض جسدي. كما ينبغي أن يكون الهدف من التقييم النفسي هو فهم الحالة وتحسين العلاج والوظيفة، وليس التشكيك في حقيقة الأعراض.