السائق عطّل نظام الأمان.. سر كارثة قطار العياط

خبرني - أثار حادث تصادم قطار العياط بمحافظة الجيزة، الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، حالة واسعة من الحزن والصدمة في مصر.

ومع بدء التحقيقات، كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة بشأن أسباب الحادث، مشيرة إلى وجود إهمال جسيم وتعطيل متعمد لأنظمة الأمان التي صُممت لحماية الركاب والحد من الأخطاء البشرية.



فقد أظهر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 قام بتعطيل نظام الحماية والتحكم الآلي بالقطارات (ATP) عمداً قبل وقوع التصادم.

كما خضع مراقب محطة "الرقة" وناظرها للتحقيق، حيث أقرا بالتقصير في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، وهو ما اعتبرته التحقيقات إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.

وعلى ضوء هذه النتائج، قررت النيابة حبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على مساعد قائد القطار لحين تحسن حالته الصحية واستجوابه.

ما هو نظام ATP؟

ووفقاً لمصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية، فإن نظام ATP، وهو اختصار لعبارة Automatic Train Protection، يعد أحد أهم أنظمة الأمان المستخدمة في شبكات السكك الحديدية الحديثة.

كما أوضح المصدر أن النظام يعمل بمثابة "العقل الإلكتروني" للقطار، إذ يربط حركة القطارات بمنظومة الإشارات على خطوط السكة الحديد، بهدف تقليل احتمالات الخطأ البشري ومنع الحوادث الناتجة عن السهو أو التقصير.



كيف يعمل داخل القطار؟

يتلقى النظام إشارات إلكترونية بشكل مستمر من الحساسات والمجسات المثبتة على القضبان والمحطات، وينقل إلى السائق معلومات فورية بشأن حالة الإشارات الضوئية والسرعات المقررة لكل قطاع من قطاعات التشغيل.

كما يتولى مراقبة التزام القطار بالسرعة القصوى المسموح بها، والتي لا تتجاوز عادة 120 كيلومتراً في الساعة وفق لوائح التشغيل. وفي حال تجاوز السرعة المحددة، يصدر إنذارات صوتية وبصرية فورية لتنبيه السائق.

وإذا لم يستجب السائق لهذه التحذيرات خلال ثوان معدودة، لأي سبب كان، مثل النوم أو التعرض لوعكة صحية مفاجئة، يتدخل النظام تلقائياً للسيطرة على القطار عبر تفعيل الفرامل وإيقافه قبل الوصول إلى منطقة الخطر أو حدوث التصادم.



ماذا يحدث عند تعطيل النظام؟

بحسب المصدر، فإن تعطيل نظام ATP عبر فصل المفتاح الآلي أو تحييد الدائرة الكهربائية الخاصة به يؤدي إلى إلغاء خاصية "الفرملة الذاتية"، ما يجعل القطار يعتمد بالكامل على التقدير البشري للسائق دون وجود منظومة إلكترونية قادرة على التدخل عند وقوع خطأ.

كما أكد أن هيئة السكك الحديدية تُسيّر نحو 1200 رحلة يومياً تنقل أكثر من مليون راكب، لافتاً إلى أن نظام التحكم الآلي يعمل بكفاءة على مختلف الخطوط، وأن ما جرى في حادث العياط يمثل، وفق وصفه، تصرفاً فردياً وإهمالاً من جانب السائق، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.

مطالب برلمانية بمراجعة منظومة السلامة

من جهته، دعا أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، النائب محمد راضي، إلى مراجعة شاملة لخطة تطوير مرفق السكك الحديدية عقب حادث العياط.

وأشار راضي، إلى ضرورة تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن نجاح مشروعات تطوير البنية التحتية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

كما شدد على أن تطوير المزلقانات وأنظمة السلامة يجب أن يظل أولوية لا تقبل التأجيل.

عقوبات محتملة للمتهمين

وفيما يتعلق بالمسار القانوني للقضية، أوضح أستاذ القانون بجامعة السويس، هيثم عمران، أن ناظر المحطة والمراقب قد يواجهان المسؤولية الجنائية بموجب المادتين 238 و244 من قانون العقوبات المصري، والمتعلقتين بالقتل والإصابة الخطأ الناجمين عن الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.

كما أضاف عمران أن الاتهامات قد تشمل أيضاً التزوير في محررات رسمية، وتحديداً "دفتر الإشارات"، إذا ثبتت محاولة إخفاء الأدلة، وهي اتهامات قد تترتب عليها عقوبات مشددة.

أما قائد القطار ومساعده، فأشار إلى أنهما قد يواجهان اتهامات أكثر خطورة نتيجة تعمد تعطيل نظام التحكم الآلي والتسبب المباشر في وقوع التصادم، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن من 7 إلى 10 سنوات، نظراً لارتفاع عدد الضحايا والمصابين، فضلاً عن المسؤولية الجنائية المرتبطة بتعريض حياة الركاب للخطر والإضرار بالممتلكات العامة.