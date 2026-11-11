عن تواضع الملك وأخلاق مدرسة الهاشميين

ليس كل موقف يحتاج إلى خطب طويلة كي يخلّد في ذاكرة الوطن، فبعض المواقف تختصر تاريخاً من المحبة والوفاء وبعض الكلمات تحمل من المعاني ما تعجز عن حمله صفحات كاملةمن المؤلفات .

حين يذهب جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بيت عزاء الشهيد جواد السلايطة، ليقف بين أهله وذويه، ويقول بكل عفوية وتواضع: «إحنا آسفين عالتأخير»، هنا نتوقف أمام مشهد إنساني فخم وفخم جدا يتجاوز حدود البروتوكول والمراسم.

ما أجمل هذه العبارة حين تصدر عن ملك! ويا لعظمة التواضع حين يكون خُلُقاً لا مظهراً صدقت الوعد يا ملك الملوك .

ملك البلاد وسيدها يعتذر لأهل شهيد الوطن عن التأخير! وكأن جلالته يقول إن واجب العزاء أكبر من كل المواعيد، وإن لأهل من قدّم روحه للأردن حقاً في المواساة والوقوف إلى جانبهم.

هكذا هي أخلاق الهاشميين؛ تواضع في مقام العز، وقرب من الناس، وحضور في الأفراح والأتراح. فالمُلك ليس ارتفاعاً عن الناس، بل مسؤولية تضع صاحبها أقرب إليهم، وأكثر شعوراً بأوجاعهم.

إنها مدرسة الهاشميين مدرسة الحسين رحمه الله ملك التواضع المدرسه التي لا تُدرّس بالكلمات، بل تُترجم بالمواقف. مدرسة علّمتنا أن عظمة الإنسان لا تقاس بما يجلس عليه من عروش، بل بما يحمله قلبه من رحمة، وما يقدمه من احترام للناس.

«إحنا آسفين عالتأخير»…

عبارة بسيطة في كلماتها، عظيمة في معناها، ستبقى في ذاكرة الأردنيين؛ لأنها ذكّرتنا بأن التواضع لا يُنقص من هيبة الملوك، بل يزيدها إجلالاً، وأن الأخلاق حين تجتمع مع المسؤولية تصنع مواقف لا تُنسى.

رحم الله الشهيد جواد السلايطة، وأسكنه فسيح جناته، وحفظ الله جلالة الملك، وحفظ الأردن وطناً عزيزاً، بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية.

هنا الأردن هنا قمة الأخلاق هنا وطن يجمعه الوفاء، وتربطه المحبة، وتظل فيه تضحيات الشهداء أمانة في أعناق الجميع