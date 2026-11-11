جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول الأمن المجتمعي والجرائم الإلكترونية

خبرني = نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلةً بشعبة النشاط الاجتماعي والثقافي، محاضرة توعوية تناولت عدداً من القضايا الأمنية والمجتمعية، بمشاركة نخبة من المختصين في مجالات الشرطة المجتمعية وإدارة المعلومات الجنائية والسلم المجتمعي والجرائم الإلكترونية من مديرية الامن العام، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الأمني لدى طلبتها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمخاطر التي قد تواجههم في حياتهم اليومية.

وحضر المحاضرة نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشياب، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة.

وقدّم المقدم محمد الفناطسة، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إقليم العاصمة ، عرضاً حول مفهوم الشرطة المجتمعية وأهدافها، مبيناً أنها تقوم على تعزيز جسور الثقة والتعاون بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع، وترسيخ مبدأ الشراكة في تحقيق الأمن والوقاية من الجريمة. وأكد أهمية التواصل المستمر مع مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يسهم في معالجة المشكلات قبل تفاقمها، ونشر ثقافة الالتزام بالقانون والمسؤولية المشتركة في المحافظة على أمن المجتمع واستقراره.

كما استعرض النقيب إبراهيم الزريقات من مركز السلم المجتمعي الجهود والمبادرات التي تضطلع بها الجهات المختصة في مجال تعزيز الأمن وحماية المجتمع، مسلطاً الضوء على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع في مواجهة التحديات المختلفة. وأكد ضرورة رفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب، وتعريفهم بسبل الوقاية من المخاطر، والتعامل السليم مع المواقف التي تستدعي الاستعانة بالجهات المعنية، مشيراً إلى أن المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع والتزامهم بالسلوكيات الإيجابية.

وتحدث عن أهمية تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة الحوار والتفاهم، مشيراً إلى أن بناء مجتمع آمن ومتماسك يتطلب ترسيخ قيم الاحترام المتبادل وتقبّل الاختلاف والابتعاد عن التعصب والأفكار والسلوكيات التي تؤدي إلى النزاعات والانقسامات. كما سلط الضوء على دور الشباب في نشر ثقافة الحوار الإيجابي والتعامل الواعي مع الخلافات، مؤكداً أن الجامعات تشكل بيئة مهمة لترسيخ هذه القيم، وتنمية روح الانتماء والمواطنة الفاعلة لدى الطلبة.

وتحدث النقيب أيوب أبو ربيع من وحدة الجرائم الالكترونية عن أبرز صور الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وما قد يترتب عليها من أضرار تمس الأفراد والمؤسسات، مستعرضاً عدداً من الممارسات الشائعة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وانتحال الشخصية واختراق الحسابات. كما قدم مجموعة من الإرشادات الوقائية، مشدداً على ضرورة حماية البيانات والمعلومات الشخصية، واستخدام كلمات مرور قوية، وتجنب فتح الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة مع جهات غير موثوقة، إلى جانب أهمية التعامل المسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن أي محاولات ابتزاز أو احتيال إلكتروني للجهات المختصة.

وتناول الملازم تركي محمد عبد الكريم العواودة من إدارة المعلومات الجنائية أهمية المعلومات الجنائية في دعم المنظومة الأمنية، ودورها في كشف الجرائم والتعرف إلى مرتكبيها، من خلال جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة وتحليلها وربطها بالوقائع والأدلة. كما بيّن أهمية الدقة والسرية في التعامل مع المعلومات، وتوظيف الأساليب الحديثة في معالجتها بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الأمني والحد من الجريمة، مؤكداً أن الوعي بدور المؤسسات الأمنية وآليات عملها يعزز ثقة المجتمع بها.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش تفاعلي بين المحاضرين والطلبة، تناول أبرز القضايا المطروحة، حيث أجاب المختصون عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، وقدموا جملة من التوضيحات والإرشادات العملية التي تسهم في تعزيز وعيهم الأمني والمجتمعي، وتمكينهم من التعامل بوعي ومسؤولية مع التحديات والمخاطر المختلفة، بما يعزز دورهم في المحافظة على أمن المجتمع واستقراره.