جامعة الزيتونة الأردنية تتيح لطلبة مدارس فيلادلفيا تجربة الحياة الجامعية

خبرني - استقبلت جامعة الزيتونة الأردنية وفداً ضمّ 30 طالباً وطالبة من الصف الحادي عشر في مدارس فيلادلفيا الوطنية، في جولة تفاعلية هدفت إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لخوض تجربة يوم جامعي واقعي، والتعرّف عن قرب على الحياة الجامعية وأجوائها الأكاديمية، من خلال حضور المحاضرات، وزيارة الكليات والمرافق التعليمية والمختبرات، والاطلاع على بيئة التعلم وأساليب التدريس الحديثة. كما أتاحت الجولة للطلبة استكشاف التخصصات الأكاديمية والمجالات التعليمية المختلفة وفقاً لميولهم واهتماماتهم، بما يساعدهم على تكوين تصور واضح حول خياراتهم المستقبلية، ويهيئهم للانتقال من المرحلة المدرسية إلى الحياة الجامعية بثقة ووعي.

وتضمّنت الزيارة توزيع الطلبة على عدد من كليات الجامعة، وفقاً لميولهم واهتماماتهم والتخصصات التي يرغبون في دراستها مستقبلاً، وشملت كلية الأعمال، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات. وشارك الطلبة في حضور عدد من المحاضرات، واطّلعوا على طبيعة العملية التعليمية والتخصصات الأكاديمية والبرامج الدراسية، إلى جانب زيارة مراكز التعلم والمختبرات الافتراضية ومرافق التصنيع المتقدم، والتعرّف على ما توفره من تقنيات وتجهيزات حديثة توظّف في العملية التعليمية والتدريبية والتطبيقية.

وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع البيئة الجامعية، واستكشاف التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، والتعرّف على الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسة الجامعية، بما يساعدهم على تكوين تصور واقعي عن متطلبات التخصصات التي يطمحون إلى الالتحاق بها، ويعزز استعدادهم لاتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز تواصلها مع المدارس والمؤسسات التعليمية، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية تسهم في تعريف طلبة المدارس بالحياة الجامعية، ومساعدتهم على اكتشاف ميولهم وتوجيه طموحاتهم نحو التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم المستقبلية.