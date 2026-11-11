خبرني - في واقعة أثارت موجة عارمة من الجدل والذهول في مصر، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة حول شاب ارتدى ملابس نسائية وعمل داخل مكتبة في مدينة بني سويف جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، لنحو عامين.

فقد تبين أن الفتاة التي لفتت الأنظار في المدينة وتقدم لخطبتها عشرات الشباب هي في الأصل شاب متخفٍ في زي امرأة.



كما أوضحت الوزارة أنها رصدت فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتنكر في زي فتاة لاتهامه في قضية قتل ببني سويف، مضيفة أن الفحص الأمني أسفر عن تحديد هوية الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

اضطرابات نفسية

فيما بينت الفحوصات والتحريات أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج اللازم بأحد مستشفيات الطب النفسي.

كما اتضح كذلك أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا قتل أو أحكام قضائية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"تزايد هرمونات الأنوثة"

من جهته، كشف شقيق الشاب، أنه يعاني من مرض نفسي ويخضع للرعاية والمتابعة الطبية منذ أكثر من 10 سنوات؛ حيث حرصت الأسرة على عرضه على عدد كبير من الأطباء المتخصصين، فضلاً عن إيداعه سابقاً إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج المباشر، وفق ما ذكر لوسائل إعلام مصرية.

كما لفت إلى أن شقيقه كان يتردد خلال الفترة الأخيرة على مستشفى قصر العيني بالقاهرة لمتابعة حالته لدى كبار الأطباء، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج لاحظ تزايد هرمونات الأنوثة لديه ووضع له برنامجاً علاجياً تضمن توصية بتجربة نمط معين من المظهر والتعامل الاجتماعي لمدة عامين تمهيداً لتقييم حالته وتحديد الخطوات العلاجية القادمة. وأوضح أن شقيقه بدأ بالفعل في تطبيق هذه التوصيات الطبية منذ نحو عام ونصف، إلا أنه نظراً لطبيعة إقامة العائلة في قرية ذات طابع محافِظ لا يتقبل مثل هذه التصرفات، اضطر الشاب إلى مغادرة بيت الأسرة والانتقال للإقامة بمفرده في شقة مستأجرة بمنطقة "عزبة بلبل" بمدينة بني سويف، حيث عمل بإحدى المكتبات المجاورة لكلية الصيدلة، وكانت أموره مستقرة طوال تلك الفترة قبل أن تنكشف ملابسات الواقعة مؤخراً.