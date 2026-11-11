الصناعة والتجارة تكثف رقابتها على الأسواق مع عروض الجمعة البيضاء

خبرني - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، تكثيف حملاتها الرقابية والجولات الميدانية على الأسواق في مختلف مناطق المملكة؛ بالتزامن مع موسم عروض وتنزيلات 'الجمعة البيضاء'.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان مصداقية العروض التجارية والترويجية، والتحقق من التزام المنشآت الاقتصادية بالتشريعات الناظمة لحركات البيع والتنزيلات.

وأوضحت أن فرق الرقابة والتفتيش ستركز جهودها على متابعة الإعلانات التجارية والترويجية، ورصد أي عروض وهمية أو مضللة، لا سيما تلك المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة.

وأضافت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوزات رصدتها الرقابة الإلكترونية، مشددة على أن التخفيضات يجب أن تكون مستندة إلى أسس قانونية واضحة وموثقة تمنع أي استغلال للمستهلكين خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً واسعاً على الشراء.

وشددت على ضرورة التزام التجار بالإعلان بوضوح عن الأسعار قبل التخفيض وبعده، وبيان نسب التخفيض الحقيقية، وتحديد مدة العرض وشروطه، محذرة من استخدام أي أساليب تضليلية من شأنها إيقاع المستهلك في الغلط.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصداقية العروض، والمقارنة بين الأسعار، والاحتفاظ بفواتير الشراء، مهيبة بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات أو إعلانات مضللة من خلال الاتصال على هاتف الشكاوى المباشر (065629045)، أو عبر تطبيق 'واتساب' على الرقم (0797527832).