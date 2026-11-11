"الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار

خبرني - ارتفعت ذمم المشتركين المتأخرة لأكثر من عام لدى شركة الكهرباء الأردنية وشركاتها التابعة بنسبة 28.5%، لتبلغ 156.1 مليون دينار بنهاية أيلول 2026، مقارنة مع 121.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 34.6 مليون دينار خلال تسعة أشهر، وفقا للقوائم المالية الموحدة للشركة.

وأظهرت القوائم المالية أن الذمم المتأخرة لأكثر من عام شكلت نحو 27.5% من إجمالي ذمم المشتركين البالغة 567 مليون دينار قبل خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، مقارنة مع 522.4 مليون دينار بنهاية عام 2025، بارتفاع نسبته 8.5%.

وبلغت الذمم التي تتراوح أعمارها بين 180 و365 يوما نحو 75.4 مليون دينار، مقابل 58.2 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 17.1 مليون دينار، فيما تراجعت الذمم التي تتراوح أعمارها بين 90 و180 يوما إلى 46.7 مليون دينار، مقارنة مع 56.8 مليون دينار.

وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لذمم المشتركين إلى 65.2 مليون دينار بنهاية أيلول، مقارنة مع 58.7 مليون دينار بنهاية عام 2025، فيما سجلت الشركة مصروف خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 8 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 6 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبعد خصم المخصص، بلغ صافي ذمم المشتركين نحو 501.8 مليون دينار، مقارنة مع 463.6 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 38.1 مليون دينار، وبنسبة 8.2%.

وأظهرت قائمة التدفقات النقدية أن التغير في ذمم المشتركين أدى إلى استخدام نقدي بقيمة 44.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل تدفق نقدي موجب بقيمة 44.9 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وتراجع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 92.9 مليون دينار، مقارنة مع 139.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بانخفاض نسبته 33.4%.

- 211 مليون دينار ذمم المشتركين السكنيين

وأظهرت البيانات أن ذمم المشتركين السكنيين بلغت 211.3 مليون دينار بنهاية أيلول، مقارنة مع 207.5 ملايين دينار بنهاية العام الماضي، لتشكل نحو 45.4% من إجمالي الذمم المفوترة البالغة 465.1 مليون دينار.

وارتفعت ذمم المشتركين التجاريين إلى 62.6 مليون دينار، مقارنة مع 61.4 مليون دينار، فيما سجلت ذمم القوات المسلحة ارتفاعا بنسبة 60.3%، لتصل إلى 52.7 مليون دينار، مقابل 32.9 مليون دينار بنهاية 2025.

كما ارتفعت ذمم الدوائر الحكومية بنسبة 80.2%، لتبلغ 42.2 مليون دينار، مقارنة مع 23.4 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 18.8 مليون دينار.

وبلغت ذمم فئة المضخات 29.5 مليون دينار، مقابل 20.6 مليون دينار، فيما ارتفعت ذمم القطاع الصناعي المتوسط إلى 20.5 مليون دينار، مقارنة مع 16.6 مليون دينار.

وسجلت ذمم شحن السيارات الكهربائية ارتفاعا إلى نحو 2.03 مليون دينار، مقابل 1.3 مليون دينار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت ذمم عبور الطاقة المتجددة نحو 785 ألف دينار، مقارنة مع 456 ألف دينار.

وتوزعت بقية الذمم على فئات أخرى، شملت القطاع الزراعي والفنادق والمستشفيات الخاصة وإنارة الشوارع والاتصالات والعدادات المؤقتة.

ولم تتضمن القوائم المالية تفصيلا مستقلا لذمم المشتركين السكنيين بحسب استفادتهم من التعرفة الكهربائية المدعومة أو غير المدعومة، إذ اكتفت بتصنيف الذمم وفقا لفئات الاستهلاك والأنشطة.

- اتفاقيات لدعم برنامج العدادات الذكية

وفي ملف التحول الإلكتروني، أظهرت القوائم المالية وجود اتفاقيتين بين شركة الكهرباء الأردنية والشركة الأردنية المتطورة للألياف الضوئية، تتعلق إحداهما بربط العدادات الذكية والمحطات الفرعية بشبكة الألياف الضوئية.

وبموجب الاتفاقية، وافقت شركة الكهرباء الأردنية على تركيب شبكة الألياف الضوئية على نقاط التعليق بأعمدة الشبكة الكهربائية، للاستفادة منها في دعم أهداف التحول الإلكتروني وتنفيذ برنامج العدادات الذكية.

وتنص الاتفاقية الثانية على تقديم الشركة خدمات استشارية فنية ومالية وتنظيمية، والإشراف على تنفيذ شبكة الألياف الضوئية وتركيب المعدات المرتبطة بها في محطات التحويل.

وبلغت حصة المجموعة من أرباح المشروع المشترك للألياف الضوئية 3.84 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3.15 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، بلغت القيمة الدفترية للأنظمة الإلكترونية قيد التطوير نحو 5.6 مليون دينار بنهاية أيلول، وتشمل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ونظام (SAP)، وتطبيق الهاتف المحمول، فيما أشارت الشركة إلى عدم الانتهاء من تطبيق جميع هذه الأنظمة بصورة نهائية.

- 46.4 مليون دينار إضافات للبنية التحتية

وبلغت إضافات موجودات البنية التحتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 46.4 مليون دينار، مقارنة مع 56.1 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض نسبته 17.3%.

وارتفعت القيمة الدفترية لموجودات البنية التحتية والموجودات الثابتة الأخرى إلى 568.4 مليون دينار بنهاية أيلول، مقارنة مع 549.9 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالي موجودات الشركة وشركاتها التابعة إلى 1.187 مليار دينار، مقارنة مع 1.122 مليار دينار بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت المطلوبات إلى 1.011 مليار دينار، مقابل 959 مليون دينار.

كما ارتفع عجز رأس المال العامل، بعد استبعاد تأمينات المشتركين غير محددة الاستحقاق، إلى 223 مليون دينار، مقارنة مع 206 ملايين دينار بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها تحتفظ بتسهيلات ائتمانية لدى بنوك أردنية بسقوف إجمالية تصل إلى 350 مليون دينار، لتغطية احتياجاتها النقدية والالتزامات قصيرة الأجل.

- الأرباح ترتفع رغم تراجع ربح النشاط الأساسي

وعلى صعيد النتائج المالية، ارتفع صافي أرباح شركة الكهرباء الأردنية وشركاتها التابعة بنسبة 8.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 20.04 مليون دينار، مقارنة مع 18.50 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وارتفعت إيرادات الطاقة الكهربائية المباعة بنسبة 3.6%، لتصل إلى 872.7 مليون دينار، مقابل 842.5 مليون دينار، فيما زادت كلفة الطاقة المشتراة بنسبة 4.5%، لتبلغ 735.8 مليون دينار، مقارنة مع 704.1 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدلت تعرفة شراء الكهرباء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية بالرفع في كانون الثاني 2026، قبل تعديلها بالتخفيض اعتبارا من مطلع تموز وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أن محصلة التعديلين أدت إلى زيادة كلفة الطاقة المشتراة.

وتراجع مجمل ربح بيع الطاقة إلى 136.9 مليون دينار، مقارنة مع 138.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما انخفض الربح من النشاط الأساسي بنسبة 7.3%، ليبلغ 14.99 مليون دينار، مقارنة مع 16.17 مليون دينار، في حين ارتفعت أرباح الأنشطة غير الأساسية بنسبة 34.1%، لتصل إلى 13.11 مليون دينار، مقابل 9.78 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة من مختلف الأنشطة نحو 906.7 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 872.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 4%.