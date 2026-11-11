البلديات والشتاء... حين لا تكفي الفزعة وتغيب ثقافة الاستعداد

مع اقتراب فصل الشتاء، تتكرر في كل عام مشاهد الاجتماعات الطارئة والجولات الميدانية والتصريحات الإعلامية التي تؤكد جاهزية البلديات واستعدادها للتعامل مع المنخفضات الجوية. لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح ليس كم اجتماعاً عُقد، ولا كم جولة نُفذت، بل ماذا أُنجز فعلياً على الأرض؟ فالشتاء ليس مفاجأة موسمية، والأمطار ليست حدثاً طارئاً حتى نتعامل معها كل عام بعقلية الفزعة وردود الأفعال. إن الاستعداد الحقيقي يبدأ قبل الموسم بأشهر، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج صيانة وقائية، وتحديد للمسؤوليات والأولويات. هل أُجريت الصيانة الفنية للآليات والمعدات؟ وهل نُظفت مناهل وشبكات تصريف مياه الأمطار وفُحصت العبارات وخطوط التصريف؟ وهل عولجت الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع، والتي تنقل الأتربة والطمي والحجارة إلى الطرق والمناهل، من خلال إلزام أصحابها بتأمينها وتسويرها وفق الأصول؟ وهل جُهزت غرف الطوارئ بالمستلزمات الفنية والتقنية ووسائل الاتصال والخرائط وقواعد البيانات، أم اقتصر مفهوم الجاهزية على توفير الاحتياجات الغذائية؟ وهل وُضع مقسم البلدية في حالة عمل على مدار أربع وعشرين ساعة خلال الحالات الجوية، لاستقبال شكاوى المواطنين وتحويلها ومتابعتها حتى المعالجة، لا الاكتفاء بردود المجاملة وعبارات تحويل الملاحظات إلى الأقسام المختصة؟ إن الإدارة البلدية المحترفة لا تنتظر انسداد المناهل حتى ترسل فرق التنظيف، ولا تعطل الطرق حتى تبحث عن الآليات، ولا تنتظر شكاوى المواطنين لتكتشف مكامن الخلل. إنها تعمل وفق خرائط للمواقع الساخنة، وخطط انتشار للفرق والآليات، وموازنات مخصصة، ومؤشرات أداء تقيس الإنجاز وسرعة الاستجابة. كما أن التنسيق المسبق مع الجهات الخدمية والرقابية، وتطبيق التشريعات على المخالفات التي تهدد السلامة العامة، يمثلان جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية البلدية. لسنا ضد الاستنفار والجولات والتصريحات، ولكننا ضد أن تتحول إلى بديل عن العمل المؤسسي، وأن تصبح الجاهزية صورة إعلامية بدلاً من أن تكون واقعاً فنياً وميدانياً. نريد من البلديات أن تنشر ما أنجزته، وأن تعلن عن مستوى جاهزية آلياتها وشبكاتها وفرقها، وأن تقيس أداءها بالنتائج لا بالوعود. فالغيرة الوطنية الحقيقية ليست في استعراض الحضور عند هطول المطر، بل في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحسن إدارة المال العام، واستباق المخاطر قبل وقوعها. لقد آن الأوان للانتقال من ثقافة الفزعات الموسمية إلى ثقافة التخطيط والاستدامة، ومن إدارة الأزمات إلى منع أسبابها، ومن التصريحات إلى الإنجاز. فالبلدية مؤسسة تعمل طوال العام، والاستعداد للشتاء ليس موسماً للطوارئ، بل مسؤولية مؤسسية دائمة. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس: هل أنتم مستعدون للشتاء؟ بل: ماذا فعلتم طوال العام حتى لا يفاجئكم الشتاء بكل ما فيه من تحديات ومعضلات ؟