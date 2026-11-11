تدهور حالة بروس ويليس الصحية.. صعوبة في الكلام وعودة التأتأة

خبرني - يواجه الممثل الأمريكي بروس ويليس مرحلة متقدمة من مرض الخرف الجبهي الصدغي، الذي يؤثر في قدرات النطق والسلوك والشخصية، وسط تراجع حالته الصحية وابتعاده عن الظهور العام منذ اعتزاله التمثيل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يقيم النجم، البالغ من العمر 71 عامًا، حاليًا في منزل خاص مكون من طابق واحد، حيث يتلقى رعاية طبية على مدار الساعة، بتكلفة شهرية تتجاوز 30 ألف دولار، تتولى زوجته إيما هيمينغ تغطيتها من ثروته التي جمعها خلال مسيرته الفنية.

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من العائلة أن ويليس لم يعد مدركًا بصورة كاملة حجم التراجع الذهني الذي يمر به، مشيرين إلى أنه أصبح أكثر هدوءًا، ويعيش في عالمه الخاص، بعدما كان معروفًا بحيويته ونشاطه.

وأضافت المصادر أنه يعاني صعوبة كبيرة في العثور على الكلمات والتعبير عن أفكاره، مع عودة التأتأة التي لازمته خلال طفولته، وأصبحت تظهر مجددًا بصورة لا يستطيع التحكم فيها.

وفي ظل التحديات الصحية التي يواجهها، تحرص زوجته إيما هيمينغ وبناته، إلى جانب زوجته السابقة الممثلة ديمي مور، على تقديم الدعم والرعاية له.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من أصدقائه في الوسط الفني ابتعدوا عنه بعد توقفه عن العمل السينمائي، في وقت تواصل فيه أسرته توفير أجواء مريحة له، والحرص على مشاركته الأنشطة التي لا يزال يستمتع بها.

وتشمل هذه الأنشطة الاستماع إلى أغاني المغني نيل دايموند، والخروج في جولات بالسيارة، وتناول الآيس كريم، في محاولة للحفاظ على لحظات من التواصل والبهجة خلال فترة مرضه.

ويُعد الخرف الجبهي الصدغي مرضًا تنكسيًا يصيب مناطق من الدماغ مسؤولة عن اللغة والسلوك والشخصية، ولا يتوافر له علاج شافٍ حتى الآن.