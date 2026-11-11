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بيان من التربية بخصوص حريق مدرسة في المفرق

  • 11 نوفمبر 2026
  • 10:21
بيان من التربية بخصوص حريق مدرسة في المفرق

خبرني - قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الاعلامية والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن حريقا وقع صباح اليوم الأربعاء  في مدرسة محمد صايل الحسبان في محافظة المفرق في تمام الساعة 7.25 صباحا حيث تمت السيطرت عليه خلال ٢٠ دقيقة من قبل كوادر الدفاع المدني.
وأكد الخطيب أنه وبفضل الله تعالى لا يوجد أي  إصابات بين الكوادر والطلبة ولله الحمد باستثناء حالة خوف لدى إحدى المعلمات وقد استقرت حالتها وقامت مديرة مديرية تربية قصبة المفرق بإيصالها شخصيا الى منزلها بعد الاطمئنان عليها، واقتصرت الاضرار فقط على  الغرف والاثاث بشكل جزئي، كما أكد الخطيب بأن مديرية التربية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية في المدرسة.

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