بدعم من المركزية ياماها... عبد الله أبو عيشة يحقق نتائج متقدمة في سباقات الدراجات النارية بالإمارات وقطر

خبرني - حقق متسابق الدراجات النارية الأردني عبد الله أبو عيشة، المعروف بلقب "السبع"، نتائج متقدمة خلال مشاركاته الأخيرة في عدد من سباقات الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة وقطر، ضمن منافسات الإندورو والراليات الصحراوية. وتمكّن أبو عيشة من إحراز ثلاثة مراكز أولى في فئته، مواصلًا حضوره في المنافسات الإقليمية والدولية وتمثيل الأردن في هذه الرياضة، بدعم من المركزية ياماها.

وشملت إنجازات أبو عيشة إحراز المركز الأول في فئة المخضرمين (Veterans) في كل من الجولتين الأولى والثانية من "بطولة دبي للإندوروكروس"، قبل أن ينتقل إلى قطر؛ حيث حقق المركز الأول في فئة Challenger في "بطولة قطر للسباقات الصحراوية"، فضلًا عن تسجيل مراكز متقدمة في الترتيب العام للبطولتين.

وإلى جانب ذلك، شارك أبو عيشة في "باها قطر الدولي 2026"، الجولة الخامسة من "كأس العالم للباها للدراجات النارية"، وخاض سباقًا امتد لمسافة نحو 530 كيلومترًا، وشهد تحديات فنية ومشكلات ميكانيكية أثرت على سير مشاركته وأخّرته عن المنافسة على المراكز المتقدمة. ورغم الصعوبات التي واجهها خلال مراحل السباق، أظهر إصرارًا وقدرة على مواصلة التحدي، ونجح في إكمال السباق والوصول إلى خط النهاية.

ويعتمد أبو عيشة في مشاركاته على دراجتي ياماها YZ450 المخصصة لسباقات الحلبات، وياماها WR450 المجهزة للراليات الصحراوية، مستفيدًا من خبرته في التعامل مع طبيعة المسارات المختلفة ومتطلبات السباقات التي تجمع بين التحديات الفنية والبدنية.

وأعرب أبو عيشة عن تقديره للدعم الذي تقدمه له المركزية ياماها، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في مواصلة مشاركاته الخارجية وتطوير أدائه وتعزيز جاهزيته للمنافسة في البطولات الإقليمية والدولية.

وفي إطار استعداداته للموسم المقبل، يعتزم أبو عيشة مواصلة مشاركاته حتى نهاية العام الحالي، من خلال خوض منافسات "باها القصيم تويوتا" في المملكة العربية السعودية، و"تحدي باها أبوظبي" في الإمارات العربية المتحدة.

وتندرج هذه المشاركات ضمن تحضيراته لخوض منافسات "كأس العالم للباها للدراجات النارية" و"بطولة آسيا القارية للباها" خلال موسم 2027؛ حيث يسعى إلى مواصلة تطوير جاهزيته الفنية والبدنية واكتساب المزيد من الخبرة، بما يعزز قدرته على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في المحافل الدولية.