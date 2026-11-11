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حسان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض لخدمة شباب أم الرصاص

  • 11 نوفمبر 2026
  • 09:58
حسان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض لخدمة شباب أم الرصاص

خبرني - وجَّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان بإنشاء صالة متعدِّدة الأغراض في قضاء أم الرَّصاص، وذلك لخدمة الشَّباب في المنطقة والمناطق المجاورة لها مثل المشيرفة و ...
ويأتي القرار في ضوء المتابعة الميدانيَّة لفريق العمل الذي يتابع حاجات المناطق التي يزورها رئيس الوزراء خلال جولاته الميدانيَّة التفقديَّة الدوريَّة، وتنفيذ تدخُّلات في مختلف القطاعات؛ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة لهم.
وكان رئيس الوزراء قد زار قضاء أم الرَّصاص العام الماضي، حيث جرى تنفيذ تدخُّلات في الموقع الأثري، ودعم جمعيَّة سيدِّات أم الرَّصاص للتوسُّع في برامجها لخدمة المجتمع المحلِّي، وتطوير منتجاتها الحرفيَّة والمساعدة في تسويقها.

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